Томас Бах: "Объединенная корейская команда – важный для меня момент, ведь Германия тоже была разделена"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что совместный парад спортсменов из Северной и Южной Кореи, которые пройдут под одним флагом на церемонии открытия Олимпийских игр-2018, является для него важным моментом. Он напомнил, что когда-то на Играх Германия тоже выступала двумя разными командами.

– Совместный парад спортсменов из обеих Корей и объединенная женская хоккейная команда – особый момент. Для меня это многое значит, – сказал Бах. – Моя страна в прошлом тоже была разделена, и было две разные команды во время Игр. Так что для меня это эмоциональный момент. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Бах примет участие в эстафете олимпийского огня //

Бюджет Олимпиады-2018 составляет 2,4 миллиарда долларов //

Бах – за полное гендерное равенство на Олимпиадах. А сколько процентов женщин сейчас? //

Томас Бах: "Только двое членов МОК воздержались по поводу России"