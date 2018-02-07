Бах - за полное гендерное равенство на Олимпиадах. А сколько процентов женщин сейчас?

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, что со времени Олимпиады-2014 в Сочи проект по гендерному равенству улучшил свои показатели. Глава комитета выразил уверенность в том, что полное гендерное равенство будет обеспечено к молодежным Играм 2020 года.

- Важный момент - проект по гендерному равенству. Прозвучало 25 четких предложений, - сказал Бах. - Процесс был начат еще 4 года назад, мы добились прогресса, но еще не достигли должного результата, особенно это касается распределения должностей. Впрочем, в комиссиях и в исполкоме мы достигли серьезного результата. Женщин стало больше на 70 процентов. Мы удовлетворены этим. В 2020 году на молодежных Играх будет обеспечено полное гендерное равенство. Здесь, в Пхенчхане, участие женщин - 42 процента. В будущем предстоит проделать большую работу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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