Бах - за полное гендерное равенство на Олимпиадах. А сколько процентов женщин сейчас?

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, что со времени Олимпиады-2014 в Сочи проект по гендерному равенству улучшил свои показатели. Глава комитета выразил уверенность в том, что полное гендерное равенство будет обеспечено к молодежным Играм 2020 года.
- Важный момент - проект по гендерному равенству. Прозвучало 25 четких предложений, - сказал Бах. - Процесс был начат еще 4 года назад, мы добились прогресса, но еще не достигли должного результата, особенно это касается распределения должностей. Впрочем, в комиссиях и в исполкоме мы достигли серьезного результата. Женщин стало больше на 70 процентов. Мы удовлетворены этим. В 2020 году на молодежных Играх будет обеспечено полное гендерное равенство. Здесь, в Пхенчхане, участие женщин - 42 процента. В будущем предстоит проделать большую работу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
staerswimmer23
русфед, ты на плавании был? Там участников только под 800 человек!
20:43
V0VaN
Следуя его логике, а также современным тенденциям толерантности, необходимо ввести расовое равенство, особенно за зимних олимпиадах, равенство приверженцев той или иной веры, равенство представителей различной сексуальной ориентации)))
16:41
rusfed 2.0
SYLVER Валить нужно с таких олимпиад и проводить свои! 13:01 _____________ Чемпионаты России уже проводятся же. На легкую атлетику и плавание 200 человек приходит
13:05
SYLVER
Валить нужно с таких олимпиад и проводить свои!
13:01
shur
Общие бани, общие сортиры.
12:45
rusfed 2.0
Не успел прочитать первый коммент
12:24
rusfed 2.0
Задолбали своими слабоумными подходами к приоритетам. Вы еще откажитесь от разделения на М и Ж во время соревнований - потому что такое разделение должно оскорблять Ж
12:24
shpasic
чтобы было равенство в спорте, нужно, чтобы не было разделения мужских и женских соревнований.
12:22