12:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Бах - за полное гендерное равенство на Олимпиадах. А сколько процентов женщин сейчас?

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, что со времени Олимпиады-2014 в Сочи проект по гендерному равенству улучшил свои показатели. Глава комитета выразил уверенность в том, что полное гендерное равенство будет обеспечено к молодежным Играм 2020 года.

- Важный момент - проект по гендерному равенству. Прозвучало 25 четких предложений, - сказал Бах. - Процесс был начат еще 4 года назад, мы добились прогресса, но еще не достигли должного результата, особенно это касается распределения должностей. Впрочем, в комиссиях и в исполкоме мы достигли серьезного результата. Женщин стало больше на 70 процентов. Мы удовлетворены этим. В 2020 году на молодежных Играх будет обеспечено полное гендерное равенство. Здесь, в Пхенчхане, участие женщин - 42 процента. В будущем предстоит проделать большую работу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Конференция Баха - LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (8)
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staerswimmer23

русфед, ты на плавании был? Там участников только под 800 человек!

20:43

V0VaN

Следуя его логике, а также современным тенденциям толерантности, необходимо ввести расовое равенство, особенно за зимних олимпиадах, равенство приверженцев той или иной веры, равенство представителей различной сексуальной ориентации)))

16:41

rusfed 2.0

SYLVER Валить нужно с таких олимпиад и проводить свои! 13:01 _____________ Чемпионаты России уже проводятся же. На легкую атлетику и плавание 200 человек приходит

13:05

SYLVER

Валить нужно с таких олимпиад и проводить свои!

13:01

shur

Общие бани, общие сортиры.

12:45

rusfed 2.0

Не успел прочитать первый коммент

12:24

rusfed 2.0

Задолбали своими слабоумными подходами к приоритетам. Вы еще откажитесь от разделения на М и Ж во время соревнований - потому что такое разделение должно оскорблять Ж

12:24

shpasic

чтобы было равенство в спорте, нужно, чтобы не было разделения мужских и женских соревнований.

12:22