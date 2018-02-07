Томас Бах: "Только двое членов МОК воздержались по поводу России"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подчеркнул, что почти все члены организации согласились с правильностью решения об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) в результате допингового скандала. По его словам, исполком МОК доволен заседанием.

– Сейчас на сессии только двое воздержались из всего состава МОК, когда мы голосовали о правильности отстранения ОКР 5 декабря, – сказал Бах. – В ходе сессии состоялся обмен мнениями на этот счет, что позволило во всем еще лучше разобраться. Исполком очень доволен. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России. Ранее МОК подтвердил приглашение 169 спортсменов (конькобежка Ольга Граф заявила о том, что не поедет на Игры).

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