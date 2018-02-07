Бюджет Олимпиады-2018 составляет 2,4 миллиарда долларов

Глава МОК Томас Бах на пресс-конференции заявил, что все объекты Олимпиады-2018 готовы. Он также добавил, что бюджет турнира составляет 2,4 миллиарда долларов.

– Согласно отчету оргкомитета, все объекты Игр-2018 готовы. Они потрясающие и обеспечивают наилучшие условия для лучших зимних атлетов, – сказал Бах. – Олимпийский рекорд для зимы поставлен – 92 страны.

Продано 78 процентов билетов, намеченных на продажу. И, конечно, прекрасная работа волонтеров. Вы видите, как Корея улыбается. Страна действует эффективно благодаря улыбкам волонтеров.

Бюджет Игр – 2,4 миллиарда долларов. (Дмитрий СИМОНОВ)

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