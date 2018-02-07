Бах примет участие в эстафете олимпийского огня

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что примет участие в эстафете олимпийского огня на церемонии открытия Игр-2018 в Пхенчхане. Глава МОК передаст факел председателю генеральной ассамблеи ООН Мирославу Лайчаку.

- У меня будет возможность пронести факел с олимпийским огнем, - сказал Бах. - С большим нетерпением жду этого момента. Эстафета олимпийского огня в пятницу утром даст мне возможность сказать символическое спасибо председателю генеральной ассамблеи ООН, который способствовал установлению олимпийского перемирия. Я передам ему олимпийское пламя и выскажу тем самым благодарность. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится 9 февраля и начнется в 14.00 по московскому времени.

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