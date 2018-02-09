Спортивный юрист: "CAS поддался давлению со стороны МОК"

Спортивный юрист Михаил Прокопец неприятно удивлен решению CAS по делам 47 российских спортсменов, которые в Спортивном арбитражном суде пытались оспорить решение МОК не приглашать их на Олимпиаду в Корею. В то же время специалист призвал атлетов обращаться в гражданские суды, где стоит оспаривать решение МОК.

- Я верил и не ожидал такого решения, - сказал Прокопец. - Хотя понятно, что шансы были 50 на 50. На мой взгляд, CAS принял очень странное решение. Минимум вопрос с допинговым прошлым решен был неправильно. В CAS говорят, что не нашли дискриминации, но почему-то только к российским спортсменам с допинговой историей применяются санкции? Атлеты из других стран, почему-то продолжают бегать.

В то же время при принятии решения спортсменов могли не пустить исключительно из-за каких-то слухов или анонимной информации. Хотя если бы им дали возможность предоставить свои объяснения, то все могло быть по-другому. На мой взгляд, CAS поддался давлению со стороны МОК. Особенно после первого решения, когда в МОК заявили, что если CAS еще раз пойдет против течения, то его будут реформировать и так далее. Тут был сигнал: еще одно такое решение и у вас будут проблемы. Я не утверждаю это, но мне так показалось. Теперь ребятам нужно не опускать руки, нанимать юристов и идти в гражданские суды. (Андрей СИЗЯКИН)