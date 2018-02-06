06:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

СМИ: Питьевая вода в Олимпийской зоне Пхенчхана заражена вирусом

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За последние четыре дня выросло число человек, которые прибыли в Пхенчхан для работы на Олимпийских играх и пожаловалось на абдоминальный дискомфорт. Как сообщает Koreaboo, 36 человек были инфицированы норовирусом, симптомами котрого являются диарея, лихорадка, рвота и озноб, проявляющиеся в течение двух дней после заражения. 

Сотрудник службы безопасности подозревают, что питьевая вода является основным источником заражения.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Лучшая Олимпиада за всю историю даже еще не началась.

09:47

Митюня

Теперь Россию точно нельзя возвращать в дружную олимпийскую семью. После того, как русские отравили воду в олимпийской деревне - это будет плевком в душу всех чистых атлетов мира

09:47

saber1

Ну всё!!! Теперь можно пить допинг в открытую, ТИ для особо больных уже строчат))))

07:07