Российские спортсмены на церемонии открытия Олимпиады-2018 выйдут между Австрией и Узбекистаном

Российские спортсмены на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 получили 55-й порядковый номер, сообщает ТАСС. Россияне выйдут между командами Австрии и Узбекистана.

По традиции парад олимпийцев начнут греческие атлеты. Вслед за ними сборные пойдут в алфавитном порядке, поскольку за основу будет взят корейский язык, российская команда окажется в середине списка стран - участниц. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран.

Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

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