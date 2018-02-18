Российские олимпийские чемпионы проводили Масленицу в Доме спорта в Пхенчхане

Более 30 российских спортсменов, в разные годы выигрывавших золотые награды чемпионатов мира и Олимпийских игр, собрались 18 февраля в Доме спорта в олимпийском Пхенчхане, чтобы пообщаться с болельщиками и проводить Масленицу.

- Мы приехали только недавно, но уже вчера сходили вечером на хоккей, где наши ребята обыграли сборную США, – цитирует ТАСС российкую прыгунью Татьяну Лебедеву. – Я уверена, что этот успех придаст "Красной машине" уверенность в себе, которая сохранится до самого финала. Сегодня собираемся поехать на бобслей и биатлон, будем поддерживать своих спортсменов. В последующие дни я обязательно хочу сходить на фигурное катание и шорт-трек.

Сегодня последний день Масленицы. Мы обязательно ее отметим по-русски, с блинами и чаем. Но долго засиживаться за столом не будем. Нам нужно ехать на арены и поддерживать своих. Я очень рада за всех наших спортсменов и уверена, что в оставшееся время будет завоевано еще много наград.

Напомним, что среди тех, кто пришел, были двукратный олимпийский чемпион боксер Олег Саитов, победитель Игр-2004 стрелок Михаил Неструев, олимпийский чемпион 2008 года в гребле на каноэ Максим Опалев и многие другие.

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