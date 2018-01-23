Павел Колобков: "Не приглашенные на Игры спортсмены получат юридическую и финансовую поддержку"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что все спортсмены, которые не получили приглашение для участия в Олимпиаде-2018, получат юридическую и финансовую поддержку. 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан и другие.
– Можно ли обжаловать решения комиссии по допуску? - вопрос министру.
– Вы знаете, что впервые такое решение, таких прецедентов не было. Поэтому когда официально придут приглашения, сейчас ОКР отправляет письмо с просьбой разъяснить критерии, которыми пользовался МОК по утверждению списков, которые получат приглашения. После этого все спортсмены получат юридическую и финансовую поддержку, которые по каким-то причинам не примут участие в Играх. Все права будут защищены. Решение от CAS должно быть между 28-м и 31-м числом по тем спортсменам, которые были отстранены по решению дисциплинарной комиссии МОК, комиссии Освальда. (Елена СОБОЛЬ)
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:05
Бизон- к
Выдать всем годовую норму мельдония...
20:52
kolos249
А белотряпочных тоже поддержим?
20:30
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ЗА ЧТО?????????????????? Из каких ""фондов""???? За наши налоговые отчисления???
19:40
Гаттузо Крут!!!!!!#!
говорящая голова колобок озвучил текст написанный ему. О какой лошара юр поддержке ты вякаешь. Поздно пить боржом ,когда почки отвалились.
18:51
alur66
Какая мерзость-какие же подонки и трусы наши руководители на всех практически уровнях-ну а этот просто МРАЗЬ.
18:39
genry2012
Они уже живут в каком то своём мире, эти руководители спорта? порадовать, успокоить россиян этими деньгами (поддержуой") хотел?
18:30
genry2012
Это ты про то как по 4,5 миллиона рублей заплатили всем кто в Рио не попал? А чьи это деньги, Колобок? Не рано оперился?
18:27
staindininta
Наверное, чтобы было на что купить пробирок, куда потом ссать
18:17
novic
Вот вам и доказательство государственного участия. Вместо того, чтобы разобраться в этих обвинениях, " ребята, мы вас не бросим". О том, чтобы выяснить кто "грязный", кто " чистый" спортсмен, речи не идёт.
17:41
rusfed 2.0
Боятся, что народ гражданство менять начнет
17:40
Roov
Про психилогическую не забудьте
17:35
ALEKS49
Про мороженное не забудь. Каждому по эскимо.
17:34