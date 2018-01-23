Павел Колобков: "Не приглашенные на Игры спортсмены получат юридическую и финансовую поддержку"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что все спортсмены, которые не получили приглашение для участия в Олимпиаде-2018, получат юридическую и финансовую поддержку. 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан и другие.

– Можно ли обжаловать решения комиссии по допуску? - вопрос министру.

– Вы знаете, что впервые такое решение, таких прецедентов не было. Поэтому когда официально придут приглашения, сейчас ОКР отправляет письмо с просьбой разъяснить критерии, которыми пользовался МОК по утверждению списков, которые получат приглашения. После этого все спортсмены получат юридическую и финансовую поддержку, которые по каким-то причинам не примут участие в Играх. Все права будут защищены. Решение от CAS должно быть между 28-м и 31-м числом по тем спортсменам, которые были отстранены по решению дисциплинарной комиссии МОК, комиссии Освальда. (Елена СОБОЛЬ)