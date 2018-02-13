10:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня

Все соревнования вторника на Играх. Фото "СЭ" Керлинг. Микст. Фото "СЭ" Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. Фото "СЭ" Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. Слалом. Фото "СЭ"
Все соревнования вторника на Играх. Фото "СЭ"
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Соревнования вторника, 13 февраля, на Олимпийских играх-2018. Разыграно 7 комплектов наград.

КЕРЛИНГ

Керлинг. Микст. Фото "СЭ"
Керлинг. Микст. Фото "СЭ"

Микст
03.05 (время московское). Матч за 3-е место. Норвегия – РОССИЯ - 4:8
Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВААлександр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ
14.05. Финал. Канада – Швейцария

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

11.30, 14.00, 14.55, 15.25. Женщины. Спринт. Квалификация. 1/4 финала. 1/2 финала. Финал.
Наши: Юлия БЕЛОРУКОВААлиса ЖАМБАЛОВАНаталья НЕПРЯЕВА

12.05, 14.25, 15.05, 15.34. Мужчины. Спринт. Квалификация. 1/4 финала. 1/2 финала. Финал.
Наши: Александр БОЛЬШУНОВАлексей ВИЦЕНКОАндрей МЕЛЬНИЧЕНКОАлександр ПАНЖИНСКИЙ

ХОККЕЙ. Женщины

Группа А
10.40. Канада – Финляндия
15.10. США – РОССИЯ

ШОРТ-ТРЕК

13.00, 14.11, 15.09. Женщины. 500 м. 1/4 финала. 1/2 финала. Финал.
Наши: Софья ПРОСВИРНОВА

13.26. Мужчины. 1000 м. Отборочный раунд. 
Наши: Семен ЕЛИСТРАТОВПавел СИТНИКОВАлександр ШУЛЬГИНОВ

14.32. Мужчины. 5000 м. Эстафета. 1/2 финала.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. Слалом. Фото "СЭ"
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. Слалом. Фото "СЭ"

05.30, 09.00. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. Слалом. 
1. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.06,52 (1.20,56 + 45,96)
2. Алексис Пентюро (Франция) - 2.06,75 (1.20,28 + 46,47)
3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) - 2.07,54 (1.21,57 + 45,97)
4. Марко Шварц (Австрия) - 2.07,87 (1.20,98 + 46,59)
5. Тед Лигети (США) - 2.07,97 (1.21,36 + 46,61)
6. Тома Мермийо-Блонден (Франция) - 2.08,02 (1.20,89 + 47,13)

КОНЬКИ

14.00. Мужчины. 1500 м. 
Наши: Сергей ТРОФИМОВ

САННЫЙ СПОРТ

13.30, 15.00. Женщины. Одноместные сани. Третий и четвертый заезды.
Наши: Екатерина БАТУРИНА

СНОУБОРД

Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. Фото "СЭ"
Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. Фото "СЭ"

04.00, 04.30, 05.00. Женщины. Хаф-пайп. Финал 1. Финал 2. Финал 3.
1. Хлоя Ким (США) - 98.25
2. Лю Цзяюй (Китай) - 89.75
3. Ариэль Голд (США) - 85.75
4. Келли Кларк (США) - 83.50
5. Цай Сютун (Китай) - 76.50
6. Харуна Мацумото (Япония) - 70.00

07.00, 07.56. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация 1. Квалификация 2. 

1. Шон Уайт (США) – 98,50
2. Скотт Джеймс (Австралия) – 96,75
3. Аюму Хирано (Япония) – 95,25
4. Бен Фергюсон (США) – 91,00
5. Райбу Катаяма (Япония) – 90,75
6. Ян Шеррер (Швейцария) – 84,00
7. Чейз Джоси (США) – 83,75
8. Джек Пэйтс (США) – 82,25
9. Патрик Бургенер (Швейцария) – 82,00
10. Юто Тоцука (Япония) – 80,00
11. Пеету Пииройнен (Финляндия) – 77,50
12. Кент Коллистер (Австралия) – 77,00…
20. Никита АВТАНЕЕВ (Россия) – 63,25

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:05

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