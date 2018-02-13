Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня

Микст
03.05 (время московское). Матч за 3-е место. Норвегия – РОССИЯ - 4:8
Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВА, Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ
14.05. Финал. Канада – Швейцария
11.30, 14.00, 14.55, 15.25. Женщины. Спринт. Квалификация. 1/4 финала. 1/2 финала. Финал.
Наши: Юлия БЕЛОРУКОВА, Алиса ЖАМБАЛОВА, Наталья НЕПРЯЕВА
12.05, 14.25, 15.05, 15.34. Мужчины. Спринт. Квалификация. 1/4 финала. 1/2 финала. Финал.
Наши: Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ВИЦЕНКО, Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, Александр ПАНЖИНСКИЙ
Группа А
10.40. Канада – Финляндия
15.10. США – РОССИЯ
13.00, 14.11, 15.09. Женщины. 500 м. 1/4 финала. 1/2 финала. Финал.
Наши: Софья ПРОСВИРНОВА
13.26. Мужчины. 1000 м. Отборочный раунд.
Наши: Семен ЕЛИСТРАТОВ, Павел СИТНИКОВ, Александр ШУЛЬГИНОВ
14.32. Мужчины. 5000 м. Эстафета. 1/2 финала.
05.30, 09.00. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. Слалом.
1. Марсель Хиршер (Австрия) - 2.06,52 (1.20,56 + 45,96)
2. Алексис Пентюро (Франция) - 2.06,75 (1.20,28 + 46,47)
3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) - 2.07,54 (1.21,57 + 45,97)
4. Марко Шварц (Австрия) - 2.07,87 (1.20,98 + 46,59)
5. Тед Лигети (США) - 2.07,97 (1.21,36 + 46,61)
6. Тома Мермийо-Блонден (Франция) - 2.08,02 (1.20,89 + 47,13)
14.00. Мужчины. 1500 м.
Наши: Сергей ТРОФИМОВ
13.30, 15.00. Женщины. Одноместные сани. Третий и четвертый заезды.
Наши: Екатерина БАТУРИНА
04.00, 04.30, 05.00. Женщины. Хаф-пайп. Финал 1. Финал 2. Финал 3.
1. Хлоя Ким (США) - 98.25
2. Лю Цзяюй (Китай) - 89.75
3. Ариэль Голд (США) - 85.75
4. Келли Кларк (США) - 83.50
5. Цай Сютун (Китай) - 76.50
6. Харуна Мацумото (Япония) - 70.00
07.00, 07.56. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация 1. Квалификация 2.
1. Шон Уайт (США) – 98,50
2. Скотт Джеймс (Австралия) – 96,75
3. Аюму Хирано (Япония) – 95,25
4. Бен Фергюсон (США) – 91,00
5. Райбу Катаяма (Япония) – 90,75
6. Ян Шеррер (Швейцария) – 84,00
7. Чейз Джоси (США) – 83,75
8. Джек Пэйтс (США) – 82,25
9. Патрик Бургенер (Швейцария) – 82,00
10. Юто Тоцука (Япония) – 80,00
11. Пеету Пииройнен (Финляндия) – 77,50
12. Кент Коллистер (Австралия) – 77,00…
20. Никита АВТАНЕЕВ (Россия) – 63,25
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:05