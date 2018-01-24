15:09 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

ОКР: "Флаг России не будет запрещен на трибунах Олимпиады"

Флаг России на трибунах будет разрешен? Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Флаг России на трибунах будет разрешен? Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с официальным заявлением о возможном запрете со стороны МОК об использовании российскими болельщиками национального флага на трибунах во время Олимпиады-2018. В заявлении отмечается, что это данный запрет не относится к России, а имеет отношение к странам или образованиям, не признанным мировым сообществом и не являющимся членами международного олимпийского движения.

 
С чего все взяли, что российский флаг нельзя приносить на трибуны во время Олимпиады?Почему история о запрете российского флага стала провокацией

"Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.

Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года. Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

Тем не менее, с учетом того, что наша команда выступит на Играх в статусе "Олимпийские спортсмены из России", рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу. Ответ от МОК ожидается до конца недели", – говорится в заявлении ОКР.

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/news/novosti/ofitsial-noe-zayavlenie-okr/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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S.U.B.A.

Ура!Россия непобедима!Чиновникам респект!

15:56

Andrewxyz

kolos249, и выдадут!

15:52

kolos249

Офигенное достижение ОКР! За это срочно наградить Жукова, Шмутко и прочих спортивных функционеров званиями Героев России и выдать по мильёну евро премий!

15:42

tryam

а Россия разве член Олимпийского движения?

15:17