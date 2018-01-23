23:40 23 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

НОК Болгарии оценил решение МОК по российским атлетам как политическое

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Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Болгарии Стефка Костадинова считает, что наказание за нарушение антидопинговых правил должны понести только те спортсмены, которые применяли запрещенные препараты. По ее словам, решение, принятое МОК в отношении российских спортсменов, является политическим.

- Каждый, кто употреблял (запрещенные вещества. - Прим. "СЭ"), должен быть наказан, - цитирует ТАСС Костадинову. - Но я не согласна с тем, что спортсмены, мои коллеги, которые много лет работали, чтобы участвовать в этом огромном форуме, тоже были наказаны. Мое мнение, что это уже политика.

23 января стало известно о решении МОК отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон ШипулинВиктор Ан и другие.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Россия VS МОК: и позор, и война, и бойкот //
Ответ МОК по недопуску российских спортсменов на Игры-2018 //
На трибунах в Пхенчхане запретят российский флаг? Правда или нет?

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МОК забанил Ана, Устюгова и Шипулина. Как отвечать?
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http://tass.ru/sport/4896858

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sarkis1957

Спасибо, Стефка! И прыгунья в высоту была замечательная, и человек порядочный. Приятно, что в Болгарии не только американские подстилки плевнелиевы и митовы....

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