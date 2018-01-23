НОК Болгарии оценил решение МОК по российским атлетам как политическое

Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Болгарии Стефка Костадинова считает, что наказание за нарушение антидопинговых правил должны понести только те спортсмены, которые применяли запрещенные препараты. По ее словам, решение, принятое МОК в отношении российских спортсменов, является политическим.

- Каждый, кто употреблял (запрещенные вещества. - Прим. "СЭ"), должен быть наказан, - цитирует ТАСС Костадинову. - Но я не согласна с тем, что спортсмены, мои коллеги, которые много лет работали, чтобы участвовать в этом огромном форуме, тоже были наказаны. Мое мнение, что это уже политика.

23 января стало известно о решении МОК отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Виктор Ан и другие.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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