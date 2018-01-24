МОК запретил проносить флаг России на соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане

Во время Олимпиады-2018 болельщикам будет запрещено проносить на трибуны флаги стран, не участвующих в Играх. Об этом говорится в выписке из регламента соревнований Международного олимпийского комитета, касающейся правил поведения болельщиков на объектах Игр.
Один из пунктов опубликованной на сайте Олимпийских игр-2018 выписки – "Флаги не участвующих стран". Вердикт – "Запрещено".
Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в качестве Олимпийских атлетов России при выполнении ряда критериев. Представители делегации при этом не могут использовать национальную символику, на их форме не допускаются повторение трех цветов российского флага, они будут выступать под знаменем МОК, а в случае их победы – исполняться олимпийский гимн. Таким образом, поскольку Россия в Олимпиаде официально участия не принимает, флаг РФ оказывается вне закона на объектах Игр.
blondinCF
я так понимаю журналистов,телевизионщиков тоже не будут пускать на стадионы, вдруг на эмблеме телеканала российский флаг, или на номере автомашины с оборудованием
09:14
povar81
А нашим болелам брать с собой сербский флаг, переворачивать и держать оборотной стороной)))
09:14
blondinCF
кстати польские флаги тоже не пускать...а вдруг его перевернут и получится флаг Индонезии, которая не участвует в играх и её флаг запрещён на трибунах
09:11
Монте-Кристо (Мститель) .
Совсем МОК власовскую тряпку не уважает...
09:11
povar81
Я уже говорил на соседней ветке, что МОК очень умно действует: все свои решения дозированно выдает. Вот представьте. что сразу бы объявили - ни флага вам, ни гимна, и сильнейших мы не пустим, и болельщикам на трибуны флаг запретим проносить... Да от такого набора мы бы охренели сразу и моментально их послали подальше. А так, здесь чуть ущипнули, там чуть откусили, и мы не заметили, как оказались в полной жопе. Учитесь, молодежь, как надо проводить решения в жизнь, главное - постепенность. Ждем еще какую-нибудь пакость от этих использованных презервативов...
09:11
blondinCF
мне вот что интересно, у Мрнако и Индонезии абсолютно одинаковые флаги....Индонезия не учавствует в зимних играх, Монако участвует, флаги Индонезии значит проносить нельзя, а Монако можно....и как быть?или господа из МОК имеют право обязать внести изменения в госфлаг?
09:08
avtomir08
В ТЫСЯЧНЫЙ РАЗ ГОВОРЮ надо делать олимпиаду альтернативную они будут постоянно долбить !!!!! а губерниев все на что то надеется и ноет мы все сделали на задних лапках, деньги заплатили, всех наказали....да им это и надо!!!!! а лучше сделать так чтоб олимпиады вобще не было Северная корея нам поможет!!!! а Северную корею тоже обманули чтоб затихли потом после олимпиады будут их долбить!!!1
08:35
shur
ФБР проверил ФИФА и УЕФА насчет коррупции. Результат известен. Что мешает ФСБ и Следственному комитету проверить МОК?
08:31
ЗлобныйЖиртрест
Алексей Д. ЗлобныйЖиртрест----А призовой фонд-то зачем? Олимпийские игры, это вроде не Australian Open)) --- затем, что со временем зарубежники задумаются - зачем ехать на Игры, давно потерявшие свой дух и замешанные на политике, лучше хоть бабла в России поднять.
07:11
irfa23
Не удивлюсь, если эти "игрища" будут транслировать на наших федеральных ТВ каналах.
07:05
irfa23
И раньше нельзя было на ОИ приносить на трибуну флаги страны, не участвующей в Играх, или эти правила придумали специально "под Россию"??
07:01
Гражданин из С.С.С.Р.
Не ..й там делать.Это стадо и так и так показывает что нас там не ждут.Они потеряли стойло,надо выложить весь компромат(думаю на каждое животное из мок он есть)и пусть оправдываются.
06:57
ilgys
Всё просто. В моке почитали статьи Марьянчик и Шамонаева на этом сайте, коменты самых умных... и выдали правила поведения)))
06:16
alex-ls
а если я одену труселя с российским флагом, то их с меня снимут что ли? :)
05:58
623475
Россия ау.Вас бьют наотмашь а вы мило улыбаетесь.Может хватит.Кому нужна такая олимпиада.Какое воспитание молодежи.Как не уважать себя и свою страну.Лучше пусть не едут.Зато будут знать что у страны есть чувство собственного достоинства.Пусть Россия хоть сто раз не права с допингом.Нельзя так унижать великую державу и самим унижаться прикрываясь благими намерениями.Чем больше вы уступаете тем больше они наглеют.Не ужели не видно.
05:41
AlCapone
Здравствуй, Средневековье
05:39
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
МОК-ушка ---- КРРРРРРРРРРАААААААААсава !!!!!!!!!!!!!! А как нам тут после 5.12 елей в уши лили многое патриотичные элементы, в т.ч. ОФИЦ. ЛИЦА на предмет того, как болелы будут проносить на трибуны знамёна и распевать патриотические песни!!!! А оказывается --- ЭТО было ЗАПРЕЩЕНО аж декабрьским решением!!! Дааааааааа..... наш "начальник о.к.р." исчё тот "жук".....
05:31
Gangtrang
Вижу Родину свою иногда о ней пою пусть ни флага ни ... это Родина моя! Месяц назад предупреждал что так оно и будет но "мне не поверили"
04:34
Котттт
Ну а если флаг притащат иностранные болельщики? Азиаты, например, не стесняются сидеть на трибунах с флагом страны того спортсмена, за которого они болеют. У них это не считается чем-то зазорным. Кого в этом случае будут наказывать? Или будут ходить специальные люди и говорить "Фу! Убери каку!"? Нейтральный статус подразумевает, что спортсмен не вправе показывать свою государственную принадлежность во время соревнований и официальных церемоний, но я сильно сомневаюсь, что полномочия МОК распространяются на болельщиков. И если законы Южной Кореи не запрещают мне ходить с каким-нибудь флагом, то клал я на ваш МОК с прибором, нормы международного права никто не отменял. И ещё один интересный нюанс, ведь точно такие же триколоры, только с гербами, у Сербии, Словении и Словакии. Надо их тоже на всякий случай забанить. А то вдруг во время каких-нибудь соревнований их флаги случайно так сложатся или завернутся, что герба видно не будет? Скандал скандалище
03:09
Курдин
хочешь квартиру в Москве, пронеси флаг России на трибуну в Пхенчане
02:50
Пятачок Новодворской
dEADj 1905, 1917, 1991 и 2011 годы показали, что у людей терпение не безграничное. Такими темпами недалёк тот день, когда нашей власти придётся повторить судьбу Чаушеску, Людовика XVI, и некоторых других деятелей.
02:26
dEADj
Что бы сделали евреи. Они бы переписали все фамилии в МОК на отдельный листочек, кто наезжает на их страну. По тихому создали бы какой нибудь комитет или отряд. Этот бы комитет занимался только тем, что значительно усложнял жизнь всем занесенным в этот список. В судах, в карьере, в личной жизни и так далее. И они бы сделали так не потому, что евреи такие злопамятные. Они просто злые, из за того, что с ними другие народы сделали с ними на протяжении веков и память у них хорошая. А мы в рашке и дальше "пососали локоть, поскребем лаптями", мало и не сильно нас видать мутузят, что дальше вторую щеку подставляем.
02:10
Алексей Д.
ЗлобныйЖиртрест----А призовой фонд-то зачем? Олимпийские игры, это вроде не Australian Open))
01:23
ЗлобныйЖиртрест
Ну и долго будем терпеть? БОйкот, учредить свои игры с нормальным призовым фондом. И посмотрим тогда
01:16
Boleijj protiv
Кто-то может представить в 1975 году, чтобы МОК сказал, СССР не допускается до ОИ в Инсбурке?
01:04
nailsh78
у нас над Кремлем висит олимпийский флаг 1991 и ниче... форматят общество под скотов и вроде всех все устраивает
01:00
Albertozi
Все,хватит!незачем ехать,беспредел!пусть варчться без России!!
00:52
Andrewxyz
МОК ЗАБАНИЛ АНА, УСТЮГОВА И ШИПУЛИНА. КАК ОТВЕЧАТЬ? Да никак. Сборную отстранили!!! А по отдельным персоналиям это МОК решать кого приглашать, а кого нет. СБОРНОЙ НЕ БУДЕТ НА ОИ, хватит истерить.
00:45