ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" во время Олимпиады-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет организовывать "Русский дом" во время зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
– Олимпийский комитет России на этот раз отказался от идеи организации "Русского дома" на Играх-2018, – приводит ТАСС слова президента ОКР Александра Жукова.
Впервые "Русский дом" появился на зимней Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере по инициативе бывшего тогда президентом ОКР Виталия Смирнова как место отдыха спортсменов. Затем он был представлен на Играх 1996 - 2010 года, в Лондоне-2012 в преддверии домашних Игр-2014 он носил название Russia Sochi Park. Также "Русский дом" был и на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В Сочи-2014 работал Дом болельщика.
"МОК запрещает альтернативные церемонии награждения".
Почему в Пхенчхане не будет "Русского дома" //
"Не исключаем возможности отказов". Кто едет на Олимпиаду
SS-1525-Sergey
Наконец-то одних трат меньше будет, сколько не выпито водки будет и бутиков с красной икрой не съедено бездельниками.
16:19
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Попытка № 2.... Граждане, на фото СВЕРХУ много лиц российских СПОРТСМЕНОВ ??? Вот то-то и ОНО.....
16:17
Felix BARSA
Лучше бы спортсменов защищали, а пировать будете потом!!!
15:13
Джон....Сильвер
А что так? Да плевать на спорт и что там медалей у России не будет. Главное, показать миру, как мы можем легко шампанское "Вдова Клико" из фонтанов пить, а потом там же и купаться с заляпанной от черной и красной икры рожей! При этом, чтоб скоморохи всякие - Лепсы, Виа Гры, Меладзы и Басковы без перерыва пели, лучше все сразу! Пусть остальные нам завидуют!
15:01
исперов22081973
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Во--первых, ВЕСЬ мир и даже россия знает, что ОКР отстранён /жаль,что временно/ от ВСЕХ ""ДВИЖУХ" на О.И-Это жаль,что ты ещё живёшь,но это временно.
14:50
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Во--первых, ВЕСЬ мир и даже россия знает, что ОКР отстранён /жаль,что временно/ от ВСЕХ ""ДВИЖУХ" на О.И. А во--вторых, огромное количество россиян реально устроило бы революционный бунт, если бы узнало об открытии ""Р.Д." -- этом ПИРЕ+ВО+ВРЕМЯ+ЧУМЫ !!!!!
14:45