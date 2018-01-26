ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" во время Олимпиады-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет организовывать "Русский дом" во время зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

– Олимпийский комитет России на этот раз отказался от идеи организации "Русского дома" на Играх-2018, – приводит ТАСС слова президента ОКР Александра Жукова.

Впервые "Русский дом" появился на зимней Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере по инициативе бывшего тогда президентом ОКР Виталия Смирнова как место отдыха спортсменов. Затем он был представлен на Играх 1996 - 2010 года, в Лондоне-2012 в преддверии домашних Игр-2014 он носил название Russia Sochi Park. Также "Русский дом" был и на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В Сочи-2014 работал Дом болельщика.

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