МОК: возможны дополнительные расследования по спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду

МОК не исключает возможности проведения дополнительных расследований по отношению к российским спортсменам, не получившим приглашений на Олимпиаду-2018. Ранее стало известно, что 111 атлетам из России запретили стартовать в Пхенчхане. В список, в частности, попали шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.
Сегодня Шипулин заявил, что в понедельник отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт своего отсутствия в списке приглашенных на Игры-2018, однако ответа не получил.
"МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными", – приводит слова представителя пресс-службы МОК "Р-Спорт".
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180125/1131604612.html
usuns
да конечно проведут! и конечно во всем уличат! и конечно пожизненно от олимпиад отстранят!
21:21
huginnn
kolos249 Да, может и проведут эти дополнительные расследования. К лету 2018 года. Незаконно отстранённым от ОИ скажут - извиняйте, ошибочка вышла. Ну, как в ситуации с пробиркой и стиральным порошком в ней.. Англосаксонский цинизм во всём его проявлении!-------------------Или допустят пару спортсменов без медальных перспектив,типа честный МОК.
19:46
kolos249
Да, может и проведут эти дополнительные расследования. К лету 2018 года. Незаконно отстранённым от ОИ скажут - извиняйте, ошибочка вышла. Ну, как в ситуации с пробиркой и стиральным порошком в ней.. Англосаксонский цинизм во всём его проявлении!
19:27
Джон....Сильвер
Время то мало осталось...
19:01
spetrov
...А то расслабились. Посчитали, что после Олимпиады от них отстанут.
18:35
spetrov
А могут и не проводиться. Как вести себя будут.
18:33