МОК: возможны дополнительные расследования по спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду

МОК не разрешил стартовать в Пхенчхане 111 атлетам из России. Кому-то из них удастся получить приглашение? Фото AFP

МОК не исключает возможности проведения дополнительных расследований по отношению к российским спортсменам, не получившим приглашений на Олимпиаду-2018. Ранее стало известно, что 111 атлетам из России запретили стартовать в Пхенчхане. В список, в частности, попали шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Сегодня Шипулин заявил, что в понедельник отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт своего отсутствия в списке приглашенных на Игры-2018, однако ответа не получил.

"МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными", – приводит слова представителя пресс-службы МОК "Р-Спорт".

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду