17:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК: возможны дополнительные расследования по спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду

МОК не разрешил стартовать в Пхенчхане 111 атлетам из России. Кому-то из них удастся получить приглашение? Фото AFP
МОК не разрешил стартовать в Пхенчхане 111 атлетам из России. Кому-то из них удастся получить приглашение? Фото AFP
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МОК не исключает возможности проведения дополнительных расследований по отношению к российским спортсменам, не получившим приглашений на Олимпиаду-2018. Ранее стало известно, что 111 атлетам из России запретили стартовать в Пхенчхане. В список, в частности, попали шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Сегодня Шипулин заявил, что в понедельник отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт своего отсутствия в списке приглашенных на Игры-2018, однако ответа не получил.

"МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашенными", – приводит слова представителя пресс-службы МОК "Р-Спорт".

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180125/1131604612.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (6)
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usuns

да конечно проведут! и конечно во всем уличат! и конечно пожизненно от олимпиад отстранят!

21:21

huginnn

kolos249 Да, может и проведут эти дополнительные расследования. К лету 2018 года. Незаконно отстранённым от ОИ скажут - извиняйте, ошибочка вышла. Ну, как в ситуации с пробиркой и стиральным порошком в ней.. Англосаксонский цинизм во всём его проявлении!-------------------Или допустят пару спортсменов без медальных перспектив,типа честный МОК.

19:46

kolos249

Да, может и проведут эти дополнительные расследования. К лету 2018 года. Незаконно отстранённым от ОИ скажут - извиняйте, ошибочка вышла. Ну, как в ситуации с пробиркой и стиральным порошком в ней.. Англосаксонский цинизм во всём его проявлении!

19:27

Джон....Сильвер

Время то мало осталось...

19:01

spetrov

...А то расслабились. Посчитали, что после Олимпиады от них отстанут.

18:35

spetrov

А могут и не проводиться. Как вести себя будут.

18:33