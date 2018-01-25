"Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!" Шипулин написал в МОК - ответа нет

Российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал на своей странице в Инстаграме эмоциональный пост, в котором подчеркнул, что был шокирован решением МОК не приглашать его на Олимпиаду-2018.
- Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее.
Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке "приглашенных" на Игры. Никакого ответа я пока не получил.
Я принял решение в воскресенье бежать марафон "Марчалонга". Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше.
Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся! - написал Шипулин.
На этой неделе стало известно, что Шипулин, Виктор Ан и Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
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Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке "приглашенных" на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон "Марчалонга". Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!
внеигры
Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся! У нас что третья мировая, и причем здесь русские. Я хочу поддержать чистых спортсменов, а на крики что все чистые - докажите. и тогда можно извиниться. А насчет успехов что - то невидно не у Антона не у АНа с рязанским лицом.
20:38
rotkiv04
респект тебе и уважуха, но МОК показал свое истинное лицо и не стоит туда рваться
20:24
ksuxa
без Шипулина там и смотреть нечего..если только девочек-фигуристок!! удачи..Антон!
20:24
nick010662
Молодец, Антоха! Успехов тебе!
19:53
SSNA7
механик39________ну всё, механик опять встал с колен...
19:14
Don Miguel
Сколько вони. Спортсмен "СВОИМИ" (не вашей вонью) результатами доказывает, что он - минимум третий в мире. В вашей вони он - дистрофик, не умеющий ни бегать, ни стрелять. Тьфу на вас всех, кто "уроды", так это вы, не спортсмены
19:02
БэнД
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/biathlon/news/anton-shipulin-ya-esche-ne-reshil-poedu-li-na-olimpiadu-2018-pod-neytralnym-flagom-1347397/ в новостях от 11 декабря 2017 18:56 Шипулин чёрным по белому говорит, что он до конца ещё не определился, поедет ли он на ОИ. Но при этом Олимпиада была его мечтой и он шел к этой цели через сотни и тысячи трудностей, пота и крови (см. выше). Значит был готов ехать туда в любом статусе (хоть и неприятно без флага и гимна), просто корчил из себя лютого патриота )) Тут удивляться нечему. То, что Антошка балабол - давно известный факт ))
18:52
NF
Ну что, весело. Во-первых, зачем ехать? Ему НИЧЕГО не светит. Да ему на МОК молиться надо, те дали ему возможность соскочить по "уважиловке" с этого позора! И это после всех метаний Шипулина то за, то против Во-вторых, нашел куда писать. Пишет раболепское письмо тем, кто его отстранил. Логика, однако. Он ничего не перепутал? В МОК царя-батюшки нет. Одним словом, какой Шипулин в гонках - такой и в жизни. Это диагноз. Лично для меня никакого спортсмена Шипулина более не существует, своим златом может подавиться...
18:48
karlikf1
Какой он ждёт ответ? Не пригласили и всё. Что, распинаться перед ним чтоли кто-то должен в этом МОК?
18:48
Slim Taller
Логичным будет,если МОК продолжение расследование и заберёт медали,полученные мошенническим путём у того же Шипулина.
18:35
Frenk Rizl
Антоха нессы!!! Готовься в заключительным этапам КМ и порви Мартошку!!!
18:30
alur66
Антон-ТЫ КРАСАВЕЦ. Не падай духом-жизнь продолжается и эти так называемые игры в нашей стране уже на фиг никому не нужны кроме кучки шизофреников.
18:20
pahom-17
как говаривал Генка Ляпишев-,, Ох и не верю я Вам , Нестор Петрович..все это демагогия,,.....Эх, Антон....лучше бы ты промолчал...((((
18:18
defender_8
Антон, ты не о тех ребятах в Иркутской области, которые разбежались как тараканы, узнав, что к ним едут допинг-офицеры? Отвечай за себя.
18:10
читательСЭ
Если бы такое написал сразу , когда начались отстранения и лишения наград, а тут получается только когда коснулось лично.
18:04
ЛокоМотив
наверное вспомнишь,что не всегда выигрывают те,которые выступали сильно в течении сезона.,а некоторые год с весны готовятся к олимпиаде,чемпионату,в течение всего сезона не показывают ничего вразумительного,потом Бах и их отстраняют,у них ломается винтовка,начинается насморк,получают травму и весь сезон коту под хвост
17:47
smez
" Павел Курск "Какая олимпиада? Вы у народа спросите, у людей. Кому она нужна такая олимпиада? " Земляк, да, кто народ то слышит?! Большинство наших граждан на порядок патриотичнее основной массы спортсменов, политиков и чиновников. Уже после запрета выступать под национальной символикой необходимо было бойкотировать эту клоунаду, вводить персональные санкции против виновных сотрудников МОК, ВАДА, с замораживанием взносов ,отказаьтся от трансляции по ТВ и т.п.; на худой конец самим спортсменам не лезть в этот капкан. Но они решили -"Ехать надо"? Теперь пусть утираются от этих плевков. Жалко, что брызги от них достаются и простым гражданам России Обратный пример с отключением света в Крыму и Севастополе, где был проведен с опрос у граждан, согласны ли они на условия Украины и они отказались и жили без света еще продолжительное время.
17:45
matvey2000
Антону здоровья, сил и терпения.
17:38
rus_facicty
лицемер антошка, месяц назад говорил, что он раздумывает ехать-неехать, а теперь такое загнул, балабол-антошка
17:37
Артемий правдолюб
karlikf1-если ты смотрел прошлые Олимпиады,то наверное вспомнишь,что не всегда выигрывают те,которые выступали сильно в течении сезона. А Антон целенаправленно готовился именно к Олимпиаде,а Кубок мира всего лишь этап подготовки.
17:35
PLUT-IN
В МОК каждый написать может. Ты лучше пахану всея Руси напиши, как тот довел страну до надругания над ней.
17:25
usuns
жалко конечно, Антон! письмо похоже написано под диктовку товарищей в серых костюмах... от себя ты написал бы совсем другое, такое не публикуют) держись! увы, мог бы поставить красивую точку в карьере в виде парочки медалей, не дали твари! будем честными, до следующей олимпиады уже наверху будет тяжело удержаться, да и кто сказал, что через 4 года будет по-другому?
17:12
Тимурленг
Жаль что не пустили, биталон - единственное что можно смотреть на олимпиаде, а без Шипулина и Бьерндалена намного печальнее....
17:03
механик39
Павел Курск Предлагаю МОК переименовать в ЧМО..К 16:49 __________________ а ОКР в РОК ??
16:54
ФанФаныч
Антон, держись. Сейчас трудно, но и ты и Устюгов ведете себя достойно, настоящие русские люди. Правда придет .. мок и вада очистится. Что бы не говорили, спорт без политики по душе многим людям на Земле.
16:48
sawrtre
реал курит,свиньи рулят не забудьте в марте за володю голос отдать.//////////а ты не забудь,когда на пан_ель идёшь,оч_ко помыть.
16:46
Павел Курск
karlikf1, полностью с тобой согласен! Я слышу со всех сторон, что МОК якобы добивается чтобы мы объявили байкот! Бред! Задачи другие - унизить, показать нам наше место, которое они сами нам укажут (в дверях со стаканом и огурцом), поставить под сомнение успех в Сочи и всему миру показать какие русские доходяги, и якобы ничего не могут без допинга. И когда мы займем десятое место в общем зачете, будут мусолить эту тему, обливая нас дерьмом с ног до головы. А денежки от прав на телетрансляции, от спонсоров и т. д. в карман. Так я хочу еще напомнить мы штраф должны заплатить за расходы на работы этих е... комиссий Освальда и всяких других. При всем при этом российским спортсменам запретят жить в Олимпийской деревне и еще куча всяких других унижений ждет наших спортсменов. Да русские не сдаются!!! Ну и не надо головой о стенку биться, скорее всего стенка выдержит, а вот голова вряд ли. Здесь дискриминация на лицо, вот и боритесь до конца, идите в суды по правам человека, отсуживайте свои деньги и честное имя. А эти пидорасы пусть что хотят то и делают, устраивают игры имени самих себя и приглашают пусть кого хотят. Ведь кто такой МОК, обычная пусть даже и международная организация, которая всю страну раком ставит. Ды вы что творите? Остановитесь!!! Какая олимпиада? Вы у народа спросите, у людей. Кому она нужна такая олипиада?
16:45
бяха
только байкот этой олимпиады .выход из олимпийского комитета .создание настощего ок и чтобы россия стала организатором настоящего олимпийского движения .а сша не допускать ни к каким руководящим должностям.
16:45
реал курит,свиньи рулят
не забудьте в марте за володю голос отдать.
16:40
Алекс61
на сайете так много гноя от тех сопливых кто ни разу на тренировке не вспотел но пытаются судить спортсменов...Антон тебе и твоим товарищам по несчастью респект и огромное уважение
16:38