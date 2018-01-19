МОК сократил до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду

В МОК вычеркнули 111 россиян из числа тех, кто мог поехать на Игры. Фото AFP

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнерон сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут претендовать на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает официальный сайт МОК.

Сокращение списка на 111 человек называется "ключевым шагом" в процессе приглашения чистых российских спортсменов на Олимпийские игры-2018.

"Более 80 процентов из этого списка не участвовали в Играх-2014 в Сочи. Это новое поколение российских спортсменов", - говорится в сообщении.

Ни одного спортсмена, дисквалифицированного после доклада о работе дисциплинарной комиссии Денниса Освальда в списке нет. Требования к оставшимся в пуле спортсменам – дальнейшее тестирование перед Олимпиадой и перепроверка допинг-проб. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность приглашения спортсменов в Пхенчхан.

"Олимпийский комитет России теперь может предлагатьспортсменов, которые могли бы заполнить олимпийские квот. Процесс отбора еще продолжается, и ряд атлетов еще должен выполнить ряд условий, поэтому пока не возможно назвать точное число человек, которые смогут выступить в Пхенчхане в составе команды олимпийских спортсменов из России", - уточняется в сообщении МОК.

Окончательный список допущенных к Играм-2018 спортсменов из России может быть опубликован до 27 января