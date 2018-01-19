МОК сократил до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнерон сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут претендовать на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает официальный сайт МОК.
Сокращение списка на 111 человек называется "ключевым шагом" в процессе приглашения чистых российских спортсменов на Олимпийские игры-2018.
"Более 80 процентов из этого списка не участвовали в Играх-2014 в Сочи. Это новое поколение российских спортсменов", - говорится в сообщении.
Ни одного спортсмена, дисквалифицированного после доклада о работе дисциплинарной комиссии Денниса Освальда в списке нет. Требования к оставшимся в пуле спортсменам – дальнейшее тестирование перед Олимпиадой и перепроверка допинг-проб. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность приглашения спортсменов в Пхенчхан.
"Олимпийский комитет России теперь может предлагатьспортсменов, которые могли бы заполнить олимпийские квот. Процесс отбора еще продолжается, и ряд атлетов еще должен выполнить ряд условий, поэтому пока не возможно назвать точное число человек, которые смогут выступить в Пхенчхане в составе команды олимпийских спортсменов из России", - уточняется в сообщении МОК.
Окончательный список допущенных к Играм-2018 спортсменов из России может быть опубликован до 27 января
Rbkin
МОК - как та лиса,что в сказке "делила" сыр медвежатам.Только сейчас эта "лиса" нашла возможность устроить пакость самому медведю!
09:01
с.карасёв
если выиграем чм по футболу...нас вообще запрессуют...
08:10
ЮКИ
смачно харкнули в мордяку!и чё?!да,ничё!утрутся и дальше будут глотать!
07:59
Весёлый©
Не сметь сокращать маленькую Россиюшку! Её границы нигде не заканчиваются! Нигде. Даже в Иркутске.
07:32
muzsolini
Ну это кино такое было. Обыкновенный фашизм называется.
07:05
морпех
Felix BARSA Заодно проверьте норвежцев, америкашек и остальных, там половина на допинге и медицинских исключениях! Позор, если атлет отбыл дискву, то он чист и выступает! Правильно сказали ниже за Гетлина, МОК как всегда руководствуется двойными стандартами! 23:13 19 ЯНВАРЯ///////Хех!Самый наглядный пример - это когда кто - то перебегает эстафету ,просто наплевав на правила! - тут уже не двойные а тройные стандарты!Ну а 12.12 (а 6 - го Президент)фактически признали правоту и ВАДА и МОК и Родченкова,решив выступить на ОИ " с Россией в сердце"!
06:14
морпех
Интересно,а "эти"111 реально надеялись выступить на ОИ,когда на шабаше 12.12 предали друзей,решив ехать "чистыми"?!
06:10
= Даль =
Джон....Сильвер Как то не все понятно. Наши заявили 500 человек. МОК срезал 111. Эти 111? Их будет отбирать НОК России или МОК? То есть проблема стоит в сокращении заявки в целом, либо в очередной чистке "нужных им" - МОК- спортсменов? ========== я так понял, 111 это как бы элита или рядом. Если их заменить, то теми, кто похуже. Без шансов на медальки.
05:30
= Даль =
Что ж вы жрете и жрете? 2 года ловят, стыдобище
05:27
Джон....Сильвер
Как то не все понятно. Наши заявили 500 человек. МОК срезал 111. Эти 111? Их будет отбирать НОК России или МОК? То есть проблема стоит в сокращении заявки в целом, либо в очередной чистке "нужных им" - МОК- спортсменов? Если последнее, то это беда!
04:42
top220
Деметрио ---- да рад бы ошибиться,друг,да боюсь не получится....Отцепляют то всех сильнейших, а как дублёры будут выигрывать - ума не приложу. Да если и случится вдруг какое то чудо,выиграют они, где гарантия что медали снова не отберут, под любым надуманным предлогом. Мы сами,согласившись на унизительные условия участия в этой,так называемой "олимпиаде", сели играть в карты с шулерами из мок, а у шулеров как известно выиграть трудно.
02:01
Boleijj protiv
А откуда взялась цифра в 500? Зимние Олимпийские игры в Ванкувере Спортсмены 177 в 7 видах спорта
01:44
ЛокоМотив
"Более 80 процентов из этого списка не участвовали в Играх-2014 в Сочи. Это новое поколение российских спортсменов", - говорится в сообщении.,а остальных не допустят за то что выступали в Сочи,раскатали губешку партизане
01:39
Деметрио
top220 Короче,все ясно....Пятый состав "сборной" и ноль медалей. Смотреть этот "олимпийский" ЦИРК не намерен. ________________________________________________________________________________________________________ Ошибаешься, друг, медали будут и будут даже золотые! Только надеюсь никто из ОКР не будет иметь к ним отношение и не будет вручать за них премии!
01:13
ravilius777
беспредел
00:43
top220
ЗА Россию! ----- не обращай внимание. Он по методичке работает,известно по какой. Типичный "электорат" собчаков-навальных и прочих помоек.
00:39
ЗА Россию!
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср,слыш уебок,можешь троллить тут сколько угодно,ты как муха не дерьмо летит,так ты тут один из первых везде троллишь.Это твое призвание,караулить новости про Российских спортсменов и написать негатив первым,скотина тупая.
00:32
top220
Короче,все ясно....Пятый состав "сборной" и ноль медалей. Смотреть этот "олимпийский" ЦИРК не намерен.
00:32
post12
надо выйти на награждение (если будет) под флагом ссср, он ведь не запрещен?
23:41 19 января
Деметрио
Позор руководству ОКР и лично Жукову!!! Никогда ещё спортсмены не доказывали, что они не верблюды!
23:35 19 января
Felix BARSA
Заодно проверьте норвежцев, америкашек и остальных, там половина на допинге и медицинских исключениях! Позор, если атлет отбыл дискву, то он чист и выступает! Правильно сказали ниже за Гетлина, МОК как всегда руководствуется двойными стандартами!
23:13 19 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Слышь, ОСТРЫЙ и КЧЁМНЫЙ,,,,,,,,,,, Посчитай кол-во зимних видов спорта на О.И., кол--во разыгрываемых комплектов медалей и кол--во спортсменов, допущенных по КВОТАМ... Если считать умеешь....
23:04 19 января
ЗА Россию!
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср,дармоед это ты,тупой никчемный тролль.
22:58 19 января
ЗА Россию!
Понятно,значит Кулижников,Юсков и Логинов-мимо олимпиады.Хотя сейчас они чистые.А дважды(если уже не трижды) допингисту Гетлину можно стартовать везде.Тут и комментировать нечего.
22:57 19 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
389 ?????????????? О, господи..... КУДА столько дармоедов????
22:53 19 января