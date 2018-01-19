Окончательный список допущенных к Играм-2018 спортсменов из России может быть опубликован до 27 января

Приглашения для чистых российских спортсменов для участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане могут быть выпущены только на регистрационной встрече Делегации олимпийских спортсменов из России, которая состоится 27 января в Пхенчхане. При этом окончательный список допущенных комиссией МОК спортсменов может быть опубликован раньше, говорится в заявлении на официальном сайте МОК.

В пятницу Международный олимпийский комитет сообщил, что по результатам работы комиссии МОК под руководством Валери Фурнерон список предполагаемых российских участников Игр-2018 сократился с 500 до 389 человек.

МОК сократил до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпиаду