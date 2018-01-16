МОК решит, смогут ли российские спортсмены использовать флаг и гимн СССР на Олимпиаде-2018

Вопрос об использовании символики СССР российскими спортсменами на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане будет решаться специальной комиссией МОК. Ранее пользователи интернета предложили сборной России поехать на Игры с советским гимном и флагом.

"Гимн и символика СССР? Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", – приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.

Напомним, что исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.