МОК решит, смогут ли российские спортсмены использовать флаг и гимн СССР на Олимпиаде-2018

Вопрос об использовании символики СССР российскими спортсменами на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане будет решаться специальной комиссией МОК. Ранее пользователи интернета предложили сборной России поехать на Игры с советским гимном и флагом.
"Гимн и символика СССР? Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", – приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.
Напомним, что исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180116/1131193297.html
Michl
Интересно, а МОК уже в курсе дела, что ему приписывают этот бред? :)
18:26
Есть мнение...
Снять одежду с трупа и ходить в ней в приличном обществе?)))
16:39
футбол>2018
А почему не царской России??????Докатились до ручки!!!
16:33
Roov
Несмотря на то, что символика СССР не вызывает у меня идиосинкразии, а даже наоборот, считаю эту инициативу идиотской.
13:01
top220
Сейчас в соседней недостране у кого то бомбанет)))
12:57
spetrov
vasiunchik, ты пойми, той страны, уже нет. Все. Какой смысл было соглашаться с отсутствием символики своей нынешней страны, чтобы потом прятаться за символикой хоть и более великой, но уже отсутствующей страны.
12:30
vasiunchik
Я за! Не мы первыми начали этот цирк, а МОК и ВАДА. Так что не вижу проблем, чтобы поддержать их в этом веселом начинании
12:25
zvovs
Шо, опять? Новости по кругу крутят?
12:19
Разбанен досрочно
бред какой...
12:15
spetrov
Рюрик 09, с жизненным опытом да. Есть надежда.
12:13
Рюрик 09
spetrov ______ Дойдут до понимания. Очень многие доходят.
12:04
Рюрик 09
Ну это не серьёзно. А итальянцы могут пойти под орлом???)))))))))))))))
12:02
Dr. XuMuK
Вроде бы еще не первое апреля...
12:01
spetrov
...Мне, к слову, тоже все равно. Вам дальше жить со всей своей пещерной глупостью.
11:57
spetrov
rusfed 2.0, Andrewxyz и Ко, малолетние дебилы, вы бы хоть книжки какие умные прочитали. А то так дурачками и вырастите. Сталину-то уже все равно, что там в ваших головах за субстанция дурнопахнущая.
11:54
Русский Я
Вообще у нас есть Царь, значит и гимн уже давно пора менять и так же ехать на игры под музыку Боже Царя храни.
11:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Надо ехать с атрибутами могучей Российской Империи, а гимном будет Боже Царя храни. А вообще все это паноптикум какой-то. Поп в корыте с балалайкой...(с)
11:35
Andrewxyz
Страна деградирует семимильными шагами.
11:30
Andrewxyz
spetrov, выпей боярки, болезный.
11:29
rusfed 2.0
У спетрова одна извилина, да и та - след от фуражки
11:20
spetrov
rusfed 2.0, Сталин в лишнем воспевании не нуждается. Его заслуги перед страной велики и неоспоримы.
11:16
shpasic
а американцы под гимн конфедератов пусть выступают.
11:13
с.карасёв
пусть выступают в трико с вытянутыми коленками...вязанной шапочке...и телогрейке...
11:03
rusfed 2.0
Что за бред? Давайте еще Сталина воспевать начнем
10:55
sailor1990
Это видимо шутка?
10:52
spetrov
Согласиться с отсутствием собственной символики чтобы затем фигой в кармане демонстрировать советскую. Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
10:50
alar
Уверен и надеюсь, что не разрешат, а если разрешат, то тогда и нацисткой гимн следует разрешить звучать на Олимпиадах!
10:43
ЛокоМотив
а пукнуть моно?
10:37
Бней Иегуда
Лучше Боже царя храни.))
10:33
shur
Это не дебилизм. Это здорово. Гимн такой же (музыка). А Советский флаг напомнит о былых победах. Лучше так, чем без ничего. И это здорово!
10:32