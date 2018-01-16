10:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК решит, смогут ли российские спортсмены использовать флаг и гимн СССР на Олимпиаде-2018

Разрешат ли символику СССР на Олимпиаде? Фото AFP
Разрешат ли символику СССР на Олимпиаде? Фото AFP
31

Вопрос об использовании символики СССР российскими спортсменами на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане будет решаться специальной комиссией МОК. Ранее пользователи интернета предложили сборной России поехать на Игры с советским гимном и флагом.

"Гимн и символика СССР? Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", – приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.

Напомним, что исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180116/1131193297.html

31
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (31)
Войти, чтобы оставить комментарий

Michl

Интересно, а МОК уже в курсе дела, что ему приписывают этот бред? :)

18:26

Есть мнение...

Снять одежду с трупа и ходить в ней в приличном обществе?)))

16:39

футбол>2018

А почему не царской России??????Докатились до ручки!!!

16:33

Roov

Несмотря на то, что символика СССР не вызывает у меня идиосинкразии, а даже наоборот, считаю эту инициативу идиотской.

13:01

top220

Сейчас в соседней недостране у кого то бомбанет)))

12:57

spetrov

vasiunchik, ты пойми, той страны, уже нет. Все. Какой смысл было соглашаться с отсутствием символики своей нынешней страны, чтобы потом прятаться за символикой хоть и более великой, но уже отсутствующей страны.

12:30

vasiunchik

Я за! Не мы первыми начали этот цирк, а МОК и ВАДА. Так что не вижу проблем, чтобы поддержать их в этом веселом начинании

12:25

zvovs

Шо, опять? Новости по кругу крутят?

12:19

Разбанен досрочно

бред какой...

12:15

spetrov

Рюрик 09, с жизненным опытом да. Есть надежда.

12:13

Рюрик 09

spetrov ______ Дойдут до понимания. Очень многие доходят.

12:04

Рюрик 09

Ну это не серьёзно. А итальянцы могут пойти под орлом???)))))))))))))))

12:02

Dr. XuMuK

Вроде бы еще не первое апреля...

12:01

spetrov

...Мне, к слову, тоже все равно. Вам дальше жить со всей своей пещерной глупостью.

11:57

spetrov

rusfed 2.0, Andrewxyz и Ко, малолетние дебилы, вы бы хоть книжки какие умные прочитали. А то так дурачками и вырастите. Сталину-то уже все равно, что там в ваших головах за субстанция дурнопахнущая.

11:54

Русский Я

Вообще у нас есть Царь, значит и гимн уже давно пора менять и так же ехать на игры под музыку Боже Царя храни.

11:53

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Надо ехать с атрибутами могучей Российской Империи, а гимном будет Боже Царя храни. А вообще все это паноптикум какой-то. Поп в корыте с балалайкой...(с)

11:35

Andrewxyz

Страна деградирует семимильными шагами.

11:30

Andrewxyz

spetrov, выпей боярки, болезный.

11:29

rusfed 2.0

У спетрова одна извилина, да и та - след от фуражки

11:20

spetrov

rusfed 2.0, Сталин в лишнем воспевании не нуждается. Его заслуги перед страной велики и неоспоримы.

11:16

shpasic

а американцы под гимн конфедератов пусть выступают.

11:13

с.карасёв

пусть выступают в трико с вытянутыми коленками...вязанной шапочке...и телогрейке...

11:03

rusfed 2.0

Что за бред? Давайте еще Сталина воспевать начнем

10:55

sailor1990

Это видимо шутка?

10:52

spetrov

Согласиться с отсутствием собственной символики чтобы затем фигой в кармане демонстрировать советскую. Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.

10:50

alar

Уверен и надеюсь, что не разрешат, а если разрешат, то тогда и нацисткой гимн следует разрешить звучать на Олимпиадах!

10:43

ЛокоМотив

а пукнуть моно?

10:37

Бней Иегуда

Лучше Боже царя храни.))

10:33

shur

Это не дебилизм. Это здорово. Гимн такой же (музыка). А Советский флаг напомнит о былых победах. Лучше так, чем без ничего. И это здорово!

10:32