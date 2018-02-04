17:04 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Матвиенко - Баху: "Реформа CAS? Тогда естественно подумать о реформировании ВАДА и МОК"

7

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал провести реформу Спортивного арбитражного суда (CAS), на этой неделе оправдавшего 28 российских спортсменов. По словам политика, реформа необходима не суду, а Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) и самому МОК.

- Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS - Спортивный арбитражный суд - особенно после того, как МОК не устроило его решение, - цитирует ТАСС Матвиенко. - Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и ВАДА - Всемирного антидопингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур. Ведь это - явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих международных организаций.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Бах атакует CAS из-за России. Что это значит? //
Томас Бах: "Решение по допуску россиян будет принято в течение двух дней" //
"Для россиян это привилегия - получить приглашение". Что еще сказал Бах

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4928802

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

mobile_actor

Баха все знают в спортивним мире - это президент МОК. А кто такая Матвиенко?

21:19

rusfed 2.0

Тетя Валя, законодательную власть в России лучше реформируй. Как перестать быть марионеткой и стать достойным законописцем?

18:53

Don

mobile_actor, а кто такой Бах, очередная шестерка)

18:46

mobile_actor

А кто такая Матвиенко?

18:25

Boleijj protiv

А толку от твоих слов-кто вас за рубежом вообще слушает-кому вы-вороватые руководители-нужны кроме самих себя любимых? --------------------------- Эти заявления для Кисель ТВ, что неясно?

17:29

За Россию без допинга!

Ух ты, говорящий стакан!

17:24

alur66

А толку от твоих слов-кто вас за рубежом вообще слушает-кому вы-вороватые руководители-нужны кроме самих себя любимых?

17:18