Матвиенко - Баху: "Реформа CAS? Тогда естественно подумать о реформировании ВАДА и МОК"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал провести реформу Спортивного арбитражного суда (CAS), на этой неделе оправдавшего 28 российских спортсменов. По словам политика, реформа необходима не суду, а Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) и самому МОК.

- Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS - Спортивный арбитражный суд - особенно после того, как МОК не устроило его решение, - цитирует ТАСС Матвиенко. - Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и ВАДА - Всемирного антидопингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур. Ведь это - явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих международных организаций.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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