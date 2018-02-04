Матвиенко - Баху: "Реформа CAS? Тогда естественно подумать о реформировании ВАДА и МОК"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал провести реформу Спортивного арбитражного суда (CAS), на этой неделе оправдавшего 28 российских спортсменов. По словам политика, реформа необходима не суду, а Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) и самому МОК.
- Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS - Спортивный арбитражный суд - особенно после того, как МОК не устроило его решение, - цитирует ТАСС Матвиенко. - Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и ВАДА - Всемирного антидопингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур. Ведь это - явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих международных организаций.
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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mobile_actor
Баха все знают в спортивним мире - это президент МОК. А кто такая Матвиенко?
21:19
rusfed 2.0
Тетя Валя, законодательную власть в России лучше реформируй. Как перестать быть марионеткой и стать достойным законописцем?
18:53
Don
mobile_actor, а кто такой Бах, очередная шестерка)
18:46
mobile_actor
А кто такая Матвиенко?
18:25
Boleijj protiv
А толку от твоих слов-кто вас за рубежом вообще слушает-кому вы-вороватые руководители-нужны кроме самих себя любимых? --------------------------- Эти заявления для Кисель ТВ, что неясно?
17:29
За Россию без допинга!
Ух ты, говорящий стакан!
17:24
alur66
А толку от твоих слов-кто вас за рубежом вообще слушает-кому вы-вороватые руководители-нужны кроме самих себя любимых?
17:18