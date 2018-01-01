КНДР отправит делегацию на Олимпиаду-2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что собирается послать делегацию на Олимпиаду-2018, которая состоится с 9 по 25 февраля в корейском Пхенчхане. В новогоднем обращении глава государства выразил надежду на улучшение отношений между странами.

- Надеемся, что Олимиада-2018 пройдет успешно. Настало время странам сесть за стол переговоров и начать серьезный разговор о том, как наладить отношения и стать более открытыми, - приводит Bloomberg слова Ким Чен Ына. - Мы готовы предпринять необходимые шаги, включая отправку делегации на Игры. Это позволит провести встречу властей Севера и Юга.