Генсек CAS: "Понимаю разочарование МОК"

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтье Риб после заседания выездной панели суда назвал реакцию Международного олимпийского комитета (МОК) на оправдательный вердикт в отношении российских спортсменов "достаточно серьезной". Вместе с тем он отметил, что между организациями нет противостояния.

- Не думаю, что между CAS и МОК есть какое-то противостояние, - заявил Риб. - Мы делаем свою работу. Реакция МОК на наше решение была достаточно серьезной, и я понимаю их разочарование. (Дмитрий СИМОНОВ)

Ранее стало известно, что CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян на решение МОК о их недопуске к Олимпиаде-2018.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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