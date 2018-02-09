CAS отклонил иски 47 россиян

CAS отклонил апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В вердикте суда подчеркивается, что отсутствие приглашений со стороны олимпийского комитета не являются наказанием. Получение приглашений - это привелегия, и данная методика полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом.
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.
РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫМ ОТКАЗАЛ CAS
ШОРТ-ТРЕК
Виктор АН
Владимир ГРИГОРЬЕВ
Евгения ЗАХАРОВА
Денис АЙРАПЕТЯН
Артем КОЗЛОВ
БИАТЛОН
Антон ШИПУЛИН
Евгений ГАРАНИЧЕВ
Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
Максим ЦВЕТКОВ
Ирина УСЛУГИНА
Дарья ВИРОЛАЙНЕН
Алексей ВОЛКОВ
БОБСЛЕЙ
Юлия ШОКШУЕВА
Дмитрий ПОПОВ
Роман КОШЕЛЕВ
ХОККЕЙ
Михаил НАУМЕНКОВ
Алексей БЕРЕГЛАЗОВ
Валерий НИЧУШКИН
Антон БЕЛОВ
Сергей ПЛОТНИКОВ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сергей УСТЮГОВ
Глеб РЕТИВЫХ
Александр ЛЕГКОВ
Евгений БЕЛОВ
Максим ВЫЛЕГЖАНИН
Александр БЕССМЕРТНЫХ
Евгения ШАПОВАЛОВА
Наталья МАТВЕЕВА
КОНЬКИ
Руслан МУРАШОВ
Екатерина ШИХОВА
Руслан ЗАХАРОВ
Анна ЮРАКОВА
Алексей ЕСИН
Юлия СКОКОВА
Елизавета КАЗЕЛИНА
Сергей ГРЯЗЦОВ
Александр РУМЯНЦЕВ
Артем КУЗНЕЦОВ
Ольга ФАТКУЛИНА
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Ксения СТОЛБОВА
Иван БУКИН
СКЕЛЕТОН
Александр ТРЕТЬЯКОВ
Елена НИКИТИНА
Мария ОРЛОВА
Сергей ЧУДИНОВ (тренер)
САНИ
Татьяна ИВАНОВА
Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Альберт Демченко
- Екатерина Шихова
- Антон Белов (хоккей)
- Александр Румянцев
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Антон Шипулин
- Екатерина Юрлова
- Иван Букин
- Алексей Волков (биатлон)
- Сергей Чудинов
- Евгений Гараничев
- Скокова Ю.
- Виктор Ан
- Наталья Матвеева
- Михаил Науменков
- Алексей Есин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Максим Цветков
- Артем Кузнецов
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Сергей Грязцов
- Александр Бессмертных
- Сергей Устюгов
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Глеб Ретивых
- Владимир Григорьев (шорт-трек)
- Дарья Виролайнен
- Ирина Услугина
- Алексей Береглазов
- Юлия Шокшуева
- Дмитрий Попов (бобслей)
- Роман Кошелев
- Елизавета Казелина
- Руслан Мурашов
- Руслан Захаров
- Денис Айрапетян
- Евгения Захарова
ЦСКА71
Друзья, собратья- ну разве кто-то после затяжки в принятии этого решения сомневался в другом его результате? Думаю нет. Хотя ощущения все равно как-будто наступил в дурнопахнущий продокут вывода жизнедеятельности организма.
10:15
spetrov
...Думал, мало ли, с новостями можно так сделать. Покопался, нет. Висят какие-то "Новые пункты" с переходом на 404. :)
09:44
spetrov
Понял, спасибо. Насчет новостей так и сделал. На Табло рассово верного yandex'а повесил исключительно интересные мне новости.
09:42
maxcds
spetrov maxcds, а ты, упорный. :) Где там "твоя" закладка "Без Олимпиады" (позитивно дискриминирующей!), говорю? :) //// черная такая, в левом верхнем углу, под фавиноком. она касается результатов все-таки, не новостей, к сожалению. Чтоб не читать новости о ФАРСиаде - выбирай интересующий вид спорта в верхней части сайта.
09:40
spetrov
Столько копий было сломано, почитай полторы сотни сообщений (считая с удаленными), только для того, чтобы с наличием дискриминации согласилась даже вторая сторона. И с нарушением Олимпийской хартии. :) А еще не соглашаются, что правда на нашей стороне. :)
09:05
bvp
Это все-таки сделка скорее всего - они нам возвращают сочинские медали, но не пускают в Корею.
08:48
spetrov
ОК, но запись --- "Позитивная дискриминация" от mobile_actorа - отличный термин, ее автор прекрасен в своей незамутненности" --- я могу оставить, уважаемые админы? :)
08:38
spetrov
...не печи камеры, конечно. Печи там обыкновенные были.
08:17
spetrov
maxcds, а ты, упорный. :) Где там "твоя" закладка "Без Олимпиады" (позитивно дискриминирующей!), говорю? :)
08:16
ol69312
интересно хоть у одного приглашённого найдётся совесть уехать с этого частного шабаша?
08:15
ol69312
mobile_actor в уставе МОК есть право устанавливать критерии для отдельной страны или нет? :) когда ответишь на этот вопрос тогда и поймёшь почему это дискриминация
08:12
Курдин
ну, вот, когда вы - заразные, то девочка вам не дает. только эту заразу никто не нашел и большой вопрос была ли эта зараза. если так сказать во время болезни и знакомые доктора проверяли и незнакомые. и незнакомые доктора за знакомыми перепроверяли
08:12
spetrov
Хозяин-барин. 170-ый не прошек фэйс-контроля. ----- Фиксируем. Дай человеку слово, и он сам все про себя расскажет. "Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации – расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи (ЛИЦА!), пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса. Так, еще один не мог не попасть в свои же так любовно расставленные сети. Очень полезное сегодня вышло общение, считаю. :)
08:12
mobile_actor
"разговор о том, что можно всем и только нам нельзя" - ну, вот, когда вы - заразные, то девочка вам не дает. ОКР исключен, автоматически по ОХ российским спортсмен/ам/кам МОК "не дает" Олимпиады.
08:09
maxcds
Посоны, можно вы будете делать перерывы пока я за попкорном хожу?
08:08
ol69312
mobile_actor -вооот фейс контроль и есть дискриминация
08:06
Весёлый©
Курдин ___ Все вопросы к Жукову, он акт о капитуляции подписал.
08:05
ol69312
Вообще предъявлять ОТДЕЛЬНЫЕ критерии отбора для отдельной страны дискриминация по гражданству а МОК 17 раз дискриминировал Россиян установив 17 критериев
08:05
mobile_actor
"а 170 го почему не пригласил? " Хозяин-барин. 170-ый не прошек фэйс-контроля.
08:04
ol69312
Таким образом пригласив помимо НОК - ОКР 169 человек МОК нарушил ст. 40 своей хартии где чётко написано БЕЗ исключений что спортсмен должен был заявлен НОК России ОКР? Так?
08:03
staerswimmer23
Вот же ты дура мобильная, если девочка не даёт это не дискриминация, а вот если она всем даёт кроме негров, вот тогда уже дискриминация
08:03
mobile_actor
Курдин: " придумали для них дурацкий свод правил" - к ним милость проявили, пригласив на Олимпиаду, несмотря на исключение ОКР. ОКР согласился с этим.
08:02
Курдин
если девушка всем дает. а тебе нет, то наверное да дискриминация. разговор о том, что можно всем и только нам нельзя
08:02
ol69312
лано даже если и есть получается МОК пригласив 169 без ОКР нарушил свою хартию? а 170 го почему не пригласил? ... Сам же и ответил потому что не прошёл по 17 критериям (наличие допинговой истории)
08:01
mobile_actor
ol69312:" лишение привилегии таже самая ДИСКРИМИНАЦИЯ", ну, да: когда девочка вам не дает, это тоже дискриминация.
08:00
Курдин
mobile_actorто не было дискриминации потому что пригласили 169? но придумали для них дурацкий свод правил, запретили пользоваться национальными гимнами и флагами, компостировали мозги долгое время, осталось только в столовой посадить их за отдельный стол (где нибудь в уголке у сортира) и выдать дырявые ложки. И после этого скажите кто нибудь о том что наши спортсмены в равных условиях со спортсменами остального мира и нет никакой дискриминации
07:59
mobile_actor
ol69312:" статья?" А гуглить вы умеет? Впрочем, можно не ходить так далеко: здесь, в обсуждении, внизу кто-то уже называл эту статью.
07:58
staerswimmer23
Вот же ты тупая мобильная.
07:58
mobile_actor
ol69312: " всех назвать?" Хотя бы одного. *** Вы, пользуясь совершенно негодным словарем, решили, что дискриминация - этом всегда что-то плохое. Между тем, например, посадка в тюрьму убийц - этом тоже дискриминация (не всех же сажают!) - по признаку совершения убийства.
07:56
ol69312
mobile_actor статья?
07:54