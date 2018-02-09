CAS отклонил иски 47 россиян

CAS отклонил апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В вердикте суда подчеркивается, что отсутствие приглашений со стороны олимпийского комитета не являются наказанием. Получение приглашений - это привелегия, и данная методика полностью отвечает интересам МОК в деле борьбы с допингом.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫМ ОТКАЗАЛ CAS

ШОРТ-ТРЕК

Виктор АН

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Евгения ЗАХАРОВА

Денис АЙРАПЕТЯН

Артем КОЗЛОВ

БИАТЛОН

Антон ШИПУЛИН

Евгений ГАРАНИЧЕВ

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

Максим ЦВЕТКОВ

Ирина УСЛУГИНА

Дарья ВИРОЛАЙНЕН

Алексей ВОЛКОВ

БОБСЛЕЙ

Юлия ШОКШУЕВА

Дмитрий ПОПОВ

Роман КОШЕЛЕВ

ХОККЕЙ

Михаил НАУМЕНКОВ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ

Валерий НИЧУШКИН

Антон БЕЛОВ

Сергей ПЛОТНИКОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей УСТЮГОВ

Глеб РЕТИВЫХ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА

КОНЬКИ

Руслан МУРАШОВ

Екатерина ШИХОВА

Руслан ЗАХАРОВ

Анна ЮРАКОВА

Алексей ЕСИН

Юлия СКОКОВА

Елизавета КАЗЕЛИНА

Сергей ГРЯЗЦОВ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ксения СТОЛБОВА

Иван БУКИН

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер)

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)