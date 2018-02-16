CAS не считает решение по 47 отстраненным россиянам дискриминационным

CAS на официальном сайте представил мотивировочную часть решения по 45 российским спортсменам и двум тренерам, не допущенным на Олимпиаду-2018. Атлеты подали апелляции на данное решение МОК, но CAS отклонил их.

Выездная панель опросила в качестве свидетелей Гюнтера Янгера и Николь Хоевертц. Они подтвердили, что несмотря на решение CAS от 1 февраля (об оправдании спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от Игр), они руководствовались в отборе спортсменов ранее установленными критериями. Отмечаетя, что у выездной панели нет доказательств того, что комиссии по допуску действовали необоснованным образом.

"Возможно, некоторые отдельные спортсмены, не получившие приглашения участвовать, включая заявителей, не могли соревноваться на Олимпиаде только потому, что они являются гражданами страны, которая, как было установлено, систематически манипулировала антидопинговыми правилами. Но в свете общей цели МОК соблюсти баланс между интересами чистых спортсменов и борьбой с допингом, выездная панель пришла к выводу, что любая несправедливость в отношении отдельных спортсменов является следствием приостановки членства ОКР, и это процесс нельзя назвать ни дискриминационным, ни несправедливым", - в частности, говорится в мотивировочной части CAS.

В список отстраненных атлетов вошли:

ШОРТ-ТРЕК

Виктор АН

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Евгения ЗАХАРОВА

Денис АЙРАПЕТЯН

Артем КОЗЛОВ

БИАТЛОН

Антон ШИПУЛИН

Евгений ГАРАНИЧЕВ

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

Максим ЦВЕТКОВ

Ирина УСЛУГИНА

Дарья ВИРОЛАЙНЕН

Алексей ВОЛКОВ

БОБСЛЕЙ

Юлия ШОКШУЕВА

Дмитрий ПОПОВ

Роман КОШЕЛЕВ

ХОККЕЙ

Михаил НАУМЕНКОВ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ

Валерий НИЧУШКИН

Антон БЕЛОВ

Сергей ПЛОТНИКОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей УСТЮГОВ

Глеб РЕТИВЫХ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА

КОНЬКИ

Руслан МУРАШОВ

Екатерина ШИХОВА

Руслан ЗАХАРОВ

Анна ЮРАКОВА

Алексей ЕСИН

Юлия СКОКОВА

Елизавета КАЗЕЛИНА

Сергей ГРЯЗЦОВ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ксения СТОЛБОВА

Иван БУКИН

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер)

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)

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