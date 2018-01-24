Бессеберг и Каспер потребовали у Баха разъяснений по поводу отстранения российских спортсменов

Как стало известно "СЭ", президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер написали письма руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой разъяснить ситуацию по массовым отстранениям российских спортсменов.

Как сообщает источник, чиновники сильно обеспокоены тем, что топ-атлеты без каких-либо весомых причин пропустят Олимпийские игры. По мнению президентов, это может крайне негативно сказаться на рейтингах видов спорта, повлечет за собой атмосферу недоверия и в целом неблагоприятно отразится на будущем федераций. (Дмитрий СОМОВ)

Кого из россиян не пустили на Олимпиаду. Обновляется