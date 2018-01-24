Бессеберг и Каспер потребовали у Баха разъяснений по поводу отстранения российских спортсменов

Как стало известно "СЭ", президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер написали письма руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой разъяснить ситуацию по массовым отстранениям российских спортсменов.
Как сообщает источник, чиновники сильно обеспокоены тем, что топ-атлеты без каких-либо весомых причин пропустят Олимпийские игры. По мнению президентов, это может крайне негативно сказаться на рейтингах видов спорта, повлечет за собой атмосферу недоверия и в целом неблагоприятно отразится на будущем федераций. (Дмитрий СОМОВ)
джей
Пока ведущие западные спортсмены будут стыдливо молчать и закрывать глаза на вопиющее нарушение спортивных принципов, чинуши из МОК ничего не поймут и будут думать , что они борются с допингом. Все молчат и боятся за себя - вдруг что-то всплывет или вспомнят былые грешки. Это молчание потом может им вернуться бумерангом. Сейчас для отстранения достаточно подозрения не совсем вменяемых людей.
21:23
bvp
Лицемеры.
21:20
serzheo
SergMayak______ Ну так иди ты поруководи, выборы 18-го. Только имей ввиду, если облажаешься и моя зарплата не вырастит в 10 раз, мы тебя в кипятке сварим на красной площади, будем жечь костры и хохотать в голос всю ночь.
21:06
кубань чемпион
SergMayak пока у власти Путин, нас продолжат опускать!!! И будут полностью правы,(в частности наша продажная власть первая начала, сначала Крым, потом войну в донбассе. ну это лирика)...запад резонно показывает, что мы охренели, но 1й канал красиво промывает людям мозги! 19:49 Не обобщай, если тебя возле ларька по жизни пацаны опускают и ты сидишь дома и смотришь только первый канал, это еще не значит, что все в России плохо.
20:27
fanat2017
spadin--- Успокойся,кому разрабатывать план. Мозги есть у кого-то из Мудковских. Мы можем только,пресмыкаться и пытаться быть лаской. Просто напросто надо прекратить метать биссер перед свиньями.
20:21
rotkiv04
уже все включились в защиту кроме наших чмошников
20:15
SergMayak
пока у власти Путин, нас продолжат опускать!!! И будут полностью правы,(в частности наша продажная власть первая начала, сначала Крым, потом войну в донбассе. ну это лирика)...запад резонно показывает, что мы охренели, но 1й канал красиво промывает людям мозги!
19:49
Генри Морган
2yurych2018 Жалко спортсменов. Во всем виновата преступная власть в России. ___________________________________________________________________________________________________________ Да ну. Ни разу не жалко! С чего бы это жалеть высокопоставленный обслуживающий персонал путинского режима?) Пусть косточки им кидает тот, за кого они "топят".)))
18:33
spadin
Проголосовал за бойкот,но это не выход,как и участие в"нейтрале".Нужна четко продуманная ответочка,игры в Корее очевидно для нас потеряны.По их политике понятно что они ждут нашего демарша-сделав его мы ничего не добьемся-отстранят от нескольких олимпиад,в нетоповые виды вкладывание средств сократится и они будут под угрозой выживания-думаю только наивный будет верить что ресурсы пойдут на развитие детского спорта.Нужен план с просчетом на несколько ходов вперед-человек типа карлика с "игры престолов"Такими темпами на домашнем чм-18 мы тоже будем нейтралами или собирать сборную с фнл-зато сделаем много льгот для наших "западных партнеров"
18:31
Генри Морган
2ddf AndreyIvanovich, zub_ovechkina. Сейчас такой период, что МОК может прислушаться только к мнению лиц не с паспортом РФ. О того, что что-то скажет представитель РФ в том числе и президент РФ не будет иметь никакого значения для международных федераций, разве что немного успокоят народ. Европе по.... на Россию, так может пора и РФ послать на... Европу и смотреть в сторону Востока. Создать свои виды спорта и массово их развивать и популяризировать. НХЛ же как-то живет без олимпиады. НБА, НФЛ зарабатывает нереальные доходы без оглядки на международные федерации. Я за бойкот, выход из МОК и массовое развитие своего спорта в РФ. ___________________________________________________________________________________________________________ Ну-ну.))) Какого такого свово спорту?) Ничё, что детишки высокопоставленных нуворишей и пэтриотов учатся и живут на "загнивающем Западе", который так и норовит "захватить" множество неотапливаемых уборных по всему необьятному путиностану?))) Вон, запутинские миллиардеры массово избавляются от собственности тут и перебираются в Лондон.) А вы предлагаете из МОК выйти.))) И дальше что? Ещё можно выйти из Совета Европы. И преследование лиц нетрадиционный ориентации станет вполне обыденной вещью, как и бутылки из под шампанского , что была в ОВД "Дальнем", которые станут "доброй традицией этих мест". Никто тут ничего развивать не будет, если нельзя набить карманы, счета, оффшоры огромными деньгами, якобы "заработанные непосильным трудом".) Но, этого мало, ведь надо ещё и убежать вместе с ними на безопасное расстояние.)))))
18:30
Свинству Бой!
а наши подлецы чинуши к выборам готовятся ,им не до этого. Они все в утин тим вступают, до спортсменов им, как до лампочки.
18:20
Brother Beyond
Нахрена нам Минспорта, если они ничего сделать не могут? Разогнать их к такой-то матери.
17:40
lapp
Вот кто мне объяснит: как страна, чья команда официально не участвует в олимпиаде, может её бойкотировать?
17:19
Рюрик 09
ddf Рюрик 09 включи мозги и подумай. А раз нет предложений - сиди на одном месте ровно и любуйся как нашу страну опускают. Я за конструктивизм, а не за нытье подушку. ________________ Не, мин херц, у вас не конструктивизм, а прожектёрство. Я вот конструктивно предложил три новых вида спорта, а вы? Предлагайте новые виды спорта.
16:42
Джон....Сильвер
Спасибо, что хоть иностранные некоторые чиновники о нас беспокоятся! Наши только мычат как коровы на бойне!
16:34
украинец 66
не нужно идти к кремлевской стене и подымать Йосифа Виссарионовича пусть засылает к Баху с конфетами Судоплатова .
16:23
yurych2018
Жалко спортсменов. Во всем виновата преступная власть в России.
16:19
Kanidzha
Нужно просто необходимо бойкатировать и потом везде гворить что мы не признаём результаты олимпиады так как не участвовали сильнейшие т.е. наши спортсмены! И все их результаты вымешленные и так же как они повторять "мы так считаем"
16:09
ddf
Рюрик 09 включи мозги и подумай. А раз нет предложений - сиди на одном месте ровно и любуйся как нашу страну опускают. Я за конструктивизм, а не за нытье подушку.
15:56
ddf
rus_facicty езжай тогда из России. Раз здесь ничего не изменить. В чем проблем?
15:54
Tribunal Z
Наши опять пилюлю сглотнут, вытерутся как ни в чём не бывало. Интересно, чиновники за что деньги получают?
15:43
Владислав2
Городки на лыжах, гонки на медведях, скоростное разведение костров?/// А что? Биатлон на медведях круто бы смотрелся. Или байдарки на роликах с комментариями Губы))))
15:36
Рюрик 09
ddf AndreyIvanovich, zub_ovechkina. Сейчас такой период, что МОК может прислушаться только к мнению лиц не с паспортом РФ. О того, что что-то скажет представитель РФ в том числе и президент РФ не будет иметь никакого значения для международных федераций, разве что немного успокоят народ. Европе по.... на Россию, так может пора и РФ послать на... Европу и смотреть в сторону Востока. Создать свои виды спорта и массово их развивать и популяризировать. НХЛ же как-то живет без олимпиады. НБА, НФЛ зарабатывает нереальные доходы без оглядки на международные федерации. Я за бойкот, выход из МОК и массовое развитие своего спорта в РФ. _________ Какие свои виды спорта? Городки на лыжах, гонки на медведях, скоростное разведение костров?
15:22
rus_facicty
ddf не смеши 27 лет рф, чо там спорт развили? ты хоть думай мозгами , а не живи мечтами, кому твой спорт нужен? в расии один спорт- это пилинг бабла, все остальное - ширма для скрепнодуховных
15:22
Алексей Д.
А когда Каспер без видимых причин отстранял топ-атлетов от участия в турнирах под своей эгидой, он о рейтингах и атмосфере недоверия не думал?
15:20
Рюрик 09
rus_deutsch Странно, что Мутко еще не выразил обеспокоенности и не направил письмо Баху... ________ В котором выразил обеспокоенность позицией Бессеберга и Каспера и заверил Баха в полной поддержке всех его начинаний.
15:19
Рюрик 09
О, как!!! Оказывается есть нормальные люди.
15:16
ddf
AndreyIvanovich, zub_ovechkina. Сейчас такой период, что МОК может прислушаться только к мнению лиц не с паспортом РФ. О того, что что-то скажет представитель РФ в том числе и президент РФ не будет иметь никакого значения для международных федераций, разве что немного успокоят народ. Европе по.... на Россию, так может пора и РФ послать на... Европу и смотреть в сторону Востока. Создать свои виды спорта и массово их развивать и популяризировать. НХЛ же как-то живет без олимпиады. НБА, НФЛ зарабатывает нереальные доходы без оглядки на международные федерации. Я за бойкот, выход из МОК и массовое развитие своего спорта в РФ.
15:14
rus_deutsch
Странно, что Мутко еще не выразил обеспокоенности и не направил письмо Баху...
15:09
rusfed 2.0
Zwolle Вопрос, почему молчит Фазель? 14:55 ________________ Я думаю, Дацюк и Ковальчук - уже его заслуга
15:02