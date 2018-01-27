Аввакумова готова к негативному отношению к российским спортсменам во время Игр

Летающая лыжница Ирина Аввакумова заявила, что готова к негативному отношению к российским спортсменам во время Олимпийских игр-2018. Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря прошлого года принял решение допустить россиян до Игр лишь в статусе нейтральных участников.

– Если говорить об отношении к олимпийским спортсменам из России, то готова ко всему, даже к самому плохому. – цитирует "Р-Спорт" Аввакумову. – Если учесть, что даже люди из нашей страны высказываются очень некрасиво… Судя по тому, что вижу в интернете.