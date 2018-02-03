Аркадий Дворкович: "Если МОК будет так продолжать, Игры потеряют свое предназначение"

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает, что в руководстве МОК нужны изменения. По его словам, Игры могут потерять свое предназначение.
– МОК разрешил нашим ребятам вывесить флаг России, но только в своей комнате, чтобы его никто не видел. Как к этому относитесь?
– Это глупости. По-моему, люди уже перестали жить в реальном мире.
– Вы собираетесь на Игры?
– Не знаю. Это зависит от работы. Она в приоритете.
– Если поедете, возьмете триколор?
– Я провокаций устраивать не буду. Есть установленные правила и нарушать их не собираюсь. Но, конечно, буду максимально поддерживать наших спортсменов.
– На какие виды спорта хотели бы попасть?
– Как всегда, это хоккей, керлинг. Самые динамичные и интересные игры.
– Не теряет ли Олимпиада свою суть, беспричинно отстраняя спортсменов?
– Я считаю, что если МОК и дальше так будет продолжать – это приведет к ситуации, что Игры потеряют свое предназначение. Пока еще есть шансы восстановить доброе олимпийское имя.
– Нужны изменения в руководстве МОК, как считаете?
– Думаю, что все станы, которые имеют самоуважение и чувство собственного достоинства, понимают, что изменения нужны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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Правительство РФ еще не потеряло свое предназначение?
15:08