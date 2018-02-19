В ВАДА опровергли причастность к срыву тренировки Загитовой

Представитель пресс-службы ВАДА Джеймс Фитцжеральд опроверг причастность агентства к незапланированной проверке российской фигуристки Алины Загитовой, сообщает РБК.

К серебряному призеру Олимпиады в командном турнире допинг-офицеры прибыли прямо во время официальной тренировки, из-за чего Загитова не смогла ее завершить.

- ВАДА не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде, - сказал Фитцжеральд, предложив обратиться за дальнейшими комментариями в Международный олимпийский комитет, "который отвечает за допинг-тестирование на Играх".

По данным "СЭ", Загитова долго не могла сдать пробу. Когда пришло время, она вышла на лед, но кататься не смогла. Проба в итоге была сдана, но фигуристка потратила столько сил и эмоций, что продолжать занятие уже не было смысла. При этом допинг-офицеры не настаивали на завершении тренировки и были готовы ждать спортсменку столько, сколько потребуется.

Напомним, соревнования в одиночном женском катании стартуют 21 февраля короткой программой, произвольная пройдет 23 февраля.

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