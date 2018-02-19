В ВАДА опровергли причастность к срыву тренировки Загитовой

Представитель пресс-службы ВАДА Джеймс Фитцжеральд опроверг причастность агентства к незапланированной проверке российской фигуристки Алины Загитовой, сообщает РБК.
К серебряному призеру Олимпиады в командном турнире допинг-офицеры прибыли прямо во время официальной тренировки, из-за чего Загитова не смогла ее завершить.
- ВАДА не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде, - сказал Фитцжеральд, предложив обратиться за дальнейшими комментариями в Международный олимпийский комитет, "который отвечает за допинг-тестирование на Играх".
По данным "СЭ", Загитова долго не могла сдать пробу. Когда пришло время, она вышла на лед, но кататься не смогла. Проба в итоге была сдана, но фигуристка потратила столько сил и эмоций, что продолжать занятие уже не было смысла. При этом допинг-офицеры не настаивали на завершении тренировки и были готовы ждать спортсменку столько, сколько потребуется.
Напомним, соревнования в одиночном женском катании стартуют 21 февраля короткой программой, произвольная пройдет 23 февраля.
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Kharyok1
Jah connect "Акт мочеиспускания" просили совершить в 13:00, а официальная тренировка была кажется на 17:00 (или 17:30). Кто виноват, что девочка не могла пописать 4 часа? Тоже допинг-офицеры?
00:16
Алексей Федоров
Волейболюга Прощайся, это правильно, засим. Да приснится тебя жопа твоего хозяина, сам знаешь, какая, которая старая...
23:54 19 февраля
Jah connect
Угу) Наш офицер ВАДА который требовал у ребенка во время тренировки совершить акт мочеиспускания не имеет к нам никакого отношения - заявили в ВАДА )))
23:22 19 февраля
Волейболюга
Либерастики вы наши! Давно вас не было слышно. А как ваших хозяев по числу медалей обогнали пятым составом, так вам команду дали гадить. И откуда в вас столько де..ма? Живёте здесь, дышите, ходите, наверное, какие - то деньги зарабатываете? Хотя, судя по стремлению копеечку заработать, и немного. Бедолаги! Жалко вас. Ну, да в честь вчерашнего дня и простить можно, убогие ведь. Что человек без Родины? Ничто. Атом, пустышка, никому не нужная былинка. Вот и вы, несчастные, не имеете того, что имеют многие миллионы нормальных счастливых людей. Засим прощаюсь.
23:21 19 февраля
Kharyok1
Arkadiy1976 Отчасти из чувства сострадания, отчасти из спортивного интереса найти здравомыслящего, адекватного человека. Вот среди официальных комментаторов на Руси один такой сегодня сыскался. И тот - Коган. ))))))
23:20 19 февраля
Kharyok1
sdf_1 Вместо того, чтобы истерики тут в обсуждениях устраивать, лучше бы посмотрели сегодняшний сюжет на Первом про такого допинг-офицера, корейца. Он рассказывает, как ходят, как он обязательно фотографируется со всеми, у кого брали анализы. Вы напрасно считаете, что ходят только к россиянам. Это у Вас ложное впечатление из СМИ. Ибо ходят ко всем, а истерики вокруг этого устраивают только россияне. К тому же и допинг пока нашли только у россиянина, увы.
23:19 19 февраля
Алексей Федоров
Ну и о пиндосах. В исполнительном комитете МОК - 16 человек, один - пиндос. Там и китайцы и корейцы и африканцы и т.д.
23:06 19 февраля
Алексей Федоров
Основной вывод после этой истерии на ровном месте таков, что девочка плохо писает, или как она писает, или лучше писает утром, а может и вечером. Пипец.
22:57 19 февраля
sdf_1
Kharyok1 22:28 Чего-то эти допинг-офицеры не припёрлись за анализами к другим фигуристкам, которые тоже тренировались в этот день. Поэтому не неси свою пиндоскую чушь об отсутствии заговора МОК-ВАДА против спортсменов из России
22:49 19 февраля
Arkadiy1976
Kharyok1, зачем этим людям что-то объяснять? Они не хотят думать, они хотят визжать, под визги желтой прессы и телевидения. Их такими вырастили.
22:43 19 февраля
Don
Kharyok1, своим друзьям пиндосам расскажи про заговоры, особенно про американские выборы)))
22:39 19 февраля
Kharyok1
Ну вот откуда в людях столько го8на? За забор допинг-проб отвечает Национальная допинг-лаборатория, такая же как была в Сочи у России, которой руководил Родченков. Эта схема используется уже несколько Олимпиад. Именно эта лаборатория обладает эксклюзивным правом направлять допинг-офицеров, брать и хранить пробы. Сегодня подняли вой совершенно ни о чем! Не было повода такой хай поднимать. Ах, приехали допинг-офицеры. Они приехали в районе 14:00, а тренировка у Загитовой была в 18:00. Ну понятно, почему сдать не могла - девочку сушат перед выступлениями, чтобы не набрать лишний вес, чтобы прыгало легче. Разумеется, сдать пробу было непросто. Даже когда начала пить жидкость - организм вначале насытился влагой после жажды, и только спустя время сумел переработать это в мочу. Да, почувствовала после 2 литров воды тяжеловато. Ну так что, в этом офицеры ВАДА виноваты? В том, что её сушат - тоже они причина? Вот удивительная способность отдельных российских корреспондентов (а вместе с ними и значительной части простых граждан) - истерить на ровном месте и видеть во всём заговор.
22:28 19 февраля
Алексей Д.
ВАДА не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде----Ну ясен пень! Как мы все теперь знаем по истории с Сочи, за допинг-тесты на этой Олимпиаде отвечают глава спорта Южной Корее и лично президент страны. Это все их рук дело, да! МОК и ВАДА здесь вообще не при делах
21:56 19 февраля
shpasic
ВАДА не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде? вот это новость!)) а за что же они отвечают?
21:47 19 февраля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
почему закрыты камменты к новости про клована леонтьева??? это же не новость про гауляйтера и его любовницу!!!
21:41 19 февраля