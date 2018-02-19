Допинг-офицеры ВАДА сорвали тренировку Загитовой

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире по фигурному катанию Алина Загитова по требованию допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) была вынуждена покинуть официальную тренировку на Играх в Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на штаб российской команды.
Сегодня победительница финала "Гран-при" и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернулась в Корею из Японии.
- Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер ВАДА и произвел у нее забор крови, - сказал представитель штаба российской команды. - После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана.
Напомним, соревнования в одиночном женском катании стартуют 21 февраля короткой программой, произвольная пройдет 23 февраля. Ранее Медведева и Загитова выступили в короткой и произвольной программах соответственно в командном турнире, в котором Россия завоевала серебро.
Kharyok1
lapp Извините, но флаг уже упёр Крушельницкий, так что без флага по любому ============== На тот момент по Крушельницкому не было официальной информации, как нет её и сейчас. И тренеры не уполномочены решать такие вопросы. Им дали четкое указание - на провокации не поддаваться, самим избегать скандалов и выяснений, что бы ни происходило. И уж тем более не допускать демаршей и препятствования работе допинг-офицеров.
18:58 19 февраля
lapp
Kharyok1 3) Разумеется, самое страшное: отказ от сдачи анализов однозначно привёл бы Россию к отказу во флаге на заключительной церемонии - Извините, но флаг уже упёр Крушельницкий, так что без флага по любому
17:55 19 февраля
Kharyok1
Ну вот и подробности: "Становятся известны новые подробности инцидента, из-за которого была сорвана тренировка чемпионки России по фигурному катанию и претендентки на победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алины Загитовой. Допинг-офицеры пришли к Загитовой еще в районе 13.00 по местному времени. Притом, что тренировка у фигуристки была запланирована только на вечер. Офицеры взяли у нашей спортсменки кровь и предложили ей сдать пробу мочи. У Алины долгое время не получалось этого сделать. Чтобы поскорее сдать пробу, она выпила большое количество воды, но все равно не успела сдать анализ до начала тренировки. Когда пришло время, Загитова вышла на лед, но кататься не смогла. Проба в итоге была сдана, но фигуристка потратила столько сил и эмоций, что продолжать занятие уже не было смысла. При этом допинг-офицеры не настаивали на завершении тренировки и были готовы ждать спортсменку столько, сколько потребуется. (Наталья МАРЬЯНЧИК)" И КТО РАЗДУВАЕТ КОНФЛИКТ НА РОВНОМ МЕСТЕ?
17:38 19 февраля
Kharyok1
LLL71 Что было бы, если бы тренеры послали офицеров WADA? 1) Загитовой бы дали флажок. Три таких флажка за год - дисквал на 2 года. 2) Впаяли бы штраф, тысяч в 30 зелени. 3) Разумеется, самое страшное: отказ от сдачи анализов однозначно привёл бы Россию к отказу во флаге на заключительной церемонии и в целом осложнил бы процесс возвращения членства ОКР в МОК.
17:13 19 февраля
yspesh4
Ратиборец Kharyok1 Перестаньте ныть! Это их работа, допинговых офицеров. Ко всем во время тренировок приходят? Факты есть? По нашим за эту олимпиаду уже два минимум есть! По другим какие сведения? 15:52 /// Второй кто, братан? Даже Симонёв ни духом.
16:47 19 февраля
miker65
Абсент, ночью, до 7 утра не имеют права. А посреди тренировки имеют право.
16:41 19 февраля
Pavelkas
У западников - за что не возьмись: или "святая" инквизиция получается, или "крестовый поход" против "иных" и полная вседозволенность для "своих". В данном случае запросто могут и в еду/питье чего-нибудь подсыпать, и в пробу, и крови как попортить, так и откачать... Война есть война. Жаль, что наших ребят не предупредили, что они на фронте, не только спортивном, а на фронте тотальной войны против России.
16:22 19 февраля
LLL71
Kharyok1, благодаря таким как вы ВАДА и творит беспредел. Что бы сделали с Загитовой, если бы тренер или представитель делегации потребовали офицера ВАДА дождаться конца тренировки и сделали это под видеозапись? Загитову сняли бы с олимпиады? Возможно, но тогда вся наша сборная имела бы право покинуть Корею и это бы не считалось бойкотом, т.к. мы туда все-таки приехали. Поверь, и в МОК и ВАДА сами боятся и прекрасно понимают, что олимпийскому движению, в том виде в каком оно было всегда, пришел конец. Ты думаешь, что представители других стран ничего не понимают? Все прекрасно понимают, что сейчас морщат Россию, а потом могут взяться и за других. Но именно такие как ты и повезли наших спортсменов в Корею под белым флагом. А с трусами равный разговор не ведут. Если сами унижаемся, то наших спортсменов скоро на пьедестале в прямом эфире заставят мочу сдавать.
16:07 19 февраля
Kharyok1
Вы просто поймите, Ратиборец, что спортсмен в период подготовки к соревнованиям и уже на самих соревнованиях - чрезвычайно занятый человек. Всё расписано по минутам. Тогда-то подъем, тогда-то приём пищи, тогда-то подбирает машина и везёт в зал или на каток, тогда-то разминка, тренировка, восстановление, отдых, сон, опять тренировка и т.д. и т.п. В этом плотном графике невозможно найти время, когда приезд допинг-офицера ничему бы не помешал. Да и не будут офицеры подстраиваться под чьи-то графики. У них свой график, который, да, иногда нарушает чьи-то планы - но это условности, с которыми все вынуждены мириться. Такова жизнь спортсмена. Любого. Российского или иностранного - без разницы. Обратите просто внимание на факт - от спортсменов жалоб нет, это наши журналисты переживают и драму накручивают.
16:00 19 февраля
Ратиборец
Kharyok1, возможно. Не видел это интервью.
16:00 19 февраля
Ратиборец
Lokus Ратиборец - ты чьих будешь, холоп? Ну ты прям кладезь фраз из кинематографа. Долго запоминал, или учитывая свое умственное развитие - записал?
15:58 19 февраля
Kharyok1
Ратиборец Все остальные вокруг этого не делают драму. Смотрите сегодняшнее интервью на Первом с таким допинг-офицером, корейцем. Ходят и на тренировки, и в 7 утра. Он всё понимает, извиняется, но такова работа. Собственно, наши спортсмены тоже трагедии вокруг этого не делают - никто не слышал жалоб от той же Загитовой. Это наши СМИ начинают раздувайтунг на ровном месте. Рейтинг, мать его... нужен.
15:54 19 февраля
Ратиборец
Kharyok1 Перестаньте ныть! Это их работа, допинговых офицеров. Ко всем во время тренировок приходят? Факты есть? По нашим за эту олимпиаду уже два минимум есть! По другим какие сведения?
15:52 19 февраля
Lokus
Ратиборец - ты чьих будешь, холоп?
15:51 19 февраля
Ратиборец
Lokus Интересно, существуют ли коллекционеры допинг-проб? Что в твоей башке, безумец?
15:46 19 февраля
Kharyok1
LLL71 А не пробовали не идти на поводу у допинг-офицеров ВАДА? Не пробовали вести видеозапись их требований? Не пробовали ответить им, что допинг-проба будет сдана после окончания тренировки? Не пробовали наконец показать зубы в ответ на агрессию, а не подставлять очередную щеку для удара? ===================== Простите, есть Кодекс WADA, который Россия обязалась соблюдать. И там не предусмотрены все те меры, о которых Вы говорите. Напротив, по приезду офицера WADA и требованию сдать анализ, спортсмен обязан немедленно приступить к этому. Никаких "после тренировки", "после сна", "после обеда", "зайдите на недельке" и "после дождичка в четверг" быть не может. Немедленно! И никак иначе. Не может пописать? Есть вода, соки, пиво (кто уже совершеннолетний) и т.д.
15:42 19 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато Бдун Вонятов сцыца даже когда не просят и все под себя. Факт.
15:39 19 февраля
Kharyok1
Перестаньте ныть! Это их работа, допинговых офицеров. Им дан приказ - они едут и обязаны в этот же приезд, не теряя спортсмена из вида, в ограниченное время произвести забор тестов. Не не могла пописать... Бывает... Чего из-за этого скандал поднимать? Времени не хватило на тренировку? Обратитесь в оргкомитет - вам накинут его вместо потерянного во время допинг-тестов. У всех так берут - приехал офицер в любое время дня и ночи (!) и потребовал сдать. У всех команд. Чего мы-то вой поднимаем? Что, у неё руку что-ли отрезали?
15:39 19 февраля
miker65
Веселый! ...А ты не боишьсястеперь за руку Татьяны Анатольевны?
15:28 19 февраля
Монте-Кристо (Мститель) .
Российская моча - самая чистая моча в мире ! Руки прочь от российской мочи !!! Не отдадим святое...
15:27 19 февраля
miker65
Веселый! А ты не боишься теперь за руку Татьяны Владимировны? Она ведь баба конкретная. Раз сказала, значит сделает. Сунет ведь руку под трамвай, если у Алинки чего найдут...
15:27 19 февраля
iceconnect
Вот, вот продолжение истории следует..... Понятно, что девчонки не должны побеждать, понятно так же, что будут мешать, будут засуживать, чтобы максимально затруднить фигуристкам жизнь. А то гляди тоже мельдоний найдут, я бы не удивился
15:09 19 февраля
lapp
"Трудяга" от ЦК в исполнении Владимира Меньшова - это же прообраз Мутко на все 100%!!! - Не совсем корректное сравнение, советское время спортивные чиновники бились за наших спортсменов. Достаточно вспомнить легендарный финал Мюнхен72 по баскету, именно советские спортивные чиновники продавили отмену переигровки, многие спортсмены были уверены, что переигровка будет
15:07 19 февраля
dv2205
где протест? -- надо либо протестовать либо уезжать
15:02 19 февраля
Препод
Загитова выиграет несмотря на происки ВАДА !
14:59 19 февраля
miker65
Don, Алинка не такая тупая, как ты, don. Пивка приняла безалкогольного и катай тренировку дальше на виду у офицеров, пока не захочется...
14:54 19 февраля
Lokus
Интересно, существуют ли коллекционеры допинг-проб?
14:53 19 февраля
LLL71
А не пробовали не идти на поводу у допинг-офицеров ВАДА? Не пробовали вести видеозапись их требований? Не пробовали ответить им, что допинг-проба будет сдана после окончания тренировки? Не пробовали наконец показать зубы в ответ на агрессию, а не подставлять очередную щеку для удара? Не пробовали пригрозить покинуть олимпиаду, если и дальше будут мешать жить и тренироваться в Корее? Ничего вы не пробовали! Вот с вами так и поступают. В любой нормальной стране вообще бы отказались от участия в этой олимпиаде, без символики своего государства. Вы представляете американцев под белым флагом? Вы все там трусы, с вами и поступают как с трусами.
14:52 19 февраля
shpasic
обычно спортсменам рекомендуется избавляться от "лишнего веса" перед тренировкой или выступлением, как раз, чтобы не хотелось во время.
14:47 19 февраля
Lokus
> Сам что-ли анализы никогда не сдавал. ------- Внезапно - конечно не сдавал. К медицинским же анализам всегда заранее готовишься. А какой у спортсменов регламент в этом вопросе? Как потребовали анализ - сидишь в сортире, пока не натечёт, сколь надо? Или дали 15 минут, и если не натекло - отказ засчитывают? Или как это всё заведено-то?
14:44 19 февраля