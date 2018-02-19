Допинг-офицеры ВАДА сорвали тренировку Загитовой

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире по фигурному катанию Алина Загитова по требованию допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) была вынуждена покинуть официальную тренировку на Играх в Пхенчхане, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на штаб российской команды.

Сегодня победительница финала "Гран-при" и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернулась в Корею из Японии.

- Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер ВАДА и произвел у нее забор крови, - сказал представитель штаба российской команды. - После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана.

Напомним, соревнования в одиночном женском катании стартуют 21 февраля короткой программой, произвольная пройдет 23 февраля. Ранее Медведева и Загитова выступили в короткой и произвольной программах соответственно в командном турнире, в котором Россия завоевала серебро.

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