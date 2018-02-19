"Срыв тренировки – провокация, но нашим девочкам это не помешает". Мнение первого тренера Загитовой

Первый тренер российской фигуристки Алины Загитовой Наталья Антипина прокомментировала "СЭ" сегодняшний срыв тренировки чемпионки Европы из-за требования допинг-офицера ВАДА сдать пробы.
– Кажется, они сделали уже столько всего, что удивить наших спортсменов уже было сложно, – заявила Антипина. – Понятно, что тренировку срывать уж не стоило. Можно было подождать до конца занятий – ничего бы в пробах не изменилось! Считаю, что просто уже неправильно себя ведут! Нужно уважать спортсменов и их тренеров. У них регулярно в этом году брали пробы, и никаких проблем не было. Непонятно, почему такое отношение!
– Сможет это сбить настрой наших фигуристок на соревнования?
– Конечно, нет! Нашим девочкам это не помешает, они настроены и готовы.
– Тогда что это было?
– Очередная провокация, потому что наши девочки лучше всех. Я сегодня смотрела утреннюю тренировку. По составу элементов, которые сделали Медведева и Загитова, никто с ними и близко не стоял. Думаю, это тоже вызывает недовольство у кого-то, поэтому и начинаются провокации. (Игорь НОВИКОВ)
Соревнования в одиночном женском катании на Олимпиаде-2018 стартуют 21 февраля короткой программой, произвольная пройдет 23 февраля. Ранее Медведева и Загитова выступили в короткой и произвольной программах соответственно в командном турнире, в котором Россия завоевала серебро.
Удар по Загитовой. Кто, как и зачем сорвал тренировку нашей фигуристки //
Все о фигурном катании на Олимпиаде - здесь
Serg1771
"где протесты?" Очередной раз утерлись и вперед! Во время войны часть которая потеряла знамя - расформировывали! А тех, которые выходили с белым флагом - расстреливали. Я не понимаю, чему радуются олимпийцы ОАР? Неприятно смотреть на все это. наплевали на страну - терпите все эти унижения.
16:05 19 февраля
redgy
321сы! надеюсь только усилят настрой наших девчонок!
15:56 19 февраля
dv2205
где протесты?
15:46 19 февраля
Алексей Федоров
Закон природы. Сильные всегда пинают слабых (в смысле места страны в мире по уровню жизни и т.д.). Тем более ответки ждать не приходится. Только если увеличить объем раздавленной еды на входе у границы.
15:35 19 февраля
Dymanomashina
Вся эта "олимпиада" - одна сплошная провокация. Неинтересно..
15:31 19 февраля
shur
Интересно, у англосаксов тоже посреди тренировки анализ берут? Интересно, какая реакция была бы у них?
15:18 19 февраля