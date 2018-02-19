15:00 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

"Срыв тренировки – провокация, но нашим девочкам это не помешает". Мнение первого тренера Загитовой

Алина ЗАГИТОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Алина ЗАГИТОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
6

Первый тренер российской фигуристки Алины Загитовой Наталья Антипина прокомментировала "СЭ" сегодняшний срыв тренировки чемпионки Европы из-за требования допинг-офицера ВАДА сдать пробы.

 
Февраль. Пхенчхан. Алина ЗАГИТОВА.Удар по Загитовой. Кто, как и зачем сорвал тренировку нашей фигуристки

– Кажется, они сделали уже столько всего, что удивить наших спортсменов уже было сложно, – заявила Антипина. – Понятно, что тренировку срывать уж не стоило. Можно было подождать до конца занятий – ничего бы в пробах не изменилось! Считаю, что просто уже неправильно себя ведут! Нужно уважать спортсменов и их тренеров. У них регулярно в этом году брали пробы, и никаких проблем не было. Непонятно, почему такое отношение!

– Сможет это сбить настрой наших фигуристок на соревнования?

– Конечно, нет! Нашим девочкам это не помешает, они настроены и готовы.

– Тогда что это было?

– Очередная провокация, потому что наши девочки лучше всех. Я сегодня смотрела утреннюю тренировку. По составу элементов, которые сделали Медведева и Загитова, никто с ними и близко не стоял. Думаю, это тоже вызывает недовольство у кого-то, поэтому и начинаются провокации. (Игорь НОВИКОВ)

Соревнования в одиночном женском катании на Олимпиаде-2018 стартуют 21 февраля короткой программой, произвольная пройдет 23 февраля. Ранее Медведева и Загитова выступили в короткой и произвольной программах соответственно в командном турнире, в котором Россия завоевала серебро.

Удар по Загитовой. Кто, как и зачем сорвал тренировку нашей фигуристки // 
Все о фигурном катании на Олимпиаде - здесь

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serg1771

"где протесты?" Очередной раз утерлись и вперед! Во время войны часть которая потеряла знамя - расформировывали! А тех, которые выходили с белым флагом - расстреливали. Я не понимаю, чему радуются олимпийцы ОАР? Неприятно смотреть на все это. наплевали на страну - терпите все эти унижения.

16:05 19 февраля

redgy

321сы! надеюсь только усилят настрой наших девчонок!

15:56 19 февраля

dv2205

где протесты?

15:46 19 февраля

Алексей Федоров

Закон природы. Сильные всегда пинают слабых (в смысле места страны в мире по уровню жизни и т.д.). Тем более ответки ждать не приходится. Только если увеличить объем раздавленной еды на входе у границы.

15:35 19 февраля

Dymanomashina

Вся эта "олимпиада" - одна сплошная провокация. Неинтересно..

15:31 19 февраля

shur

Интересно, у англосаксов тоже посреди тренировки анализ берут? Интересно, какая реакция была бы у них?

15:18 19 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!