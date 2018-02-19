"Срыв тренировки – провокация, но нашим девочкам это не помешает". Мнение первого тренера Загитовой

Первый тренер российской фигуристки Алины Загитовой Наталья Антипина прокомментировала "СЭ" сегодняшний срыв тренировки чемпионки Европы из-за требования допинг-офицера ВАДА сдать пробы.

– Кажется, они сделали уже столько всего, что удивить наших спортсменов уже было сложно, – заявила Антипина. – Понятно, что тренировку срывать уж не стоило. Можно было подождать до конца занятий – ничего бы в пробах не изменилось! Считаю, что просто уже неправильно себя ведут! Нужно уважать спортсменов и их тренеров. У них регулярно в этом году брали пробы, и никаких проблем не было. Непонятно, почему такое отношение!

– Сможет это сбить настрой наших фигуристок на соревнования?

– Конечно, нет! Нашим девочкам это не помешает, они настроены и готовы.

– Тогда что это было?

– Очередная провокация, потому что наши девочки лучше всех. Я сегодня смотрела утреннюю тренировку. По составу элементов, которые сделали Медведева и Загитова, никто с ними и близко не стоял. Думаю, это тоже вызывает недовольство у кого-то, поэтому и начинаются провокации. (Игорь НОВИКОВ)

Соревнования в одиночном женском катании на Олимпиаде-2018 стартуют 21 февраля короткой программой, произвольная пройдет 23 февраля. Ранее Медведева и Загитова выступили в короткой и произвольной программах соответственно в командном турнире, в котором Россия завоевала серебро.

Удар по Загитовой. Кто, как и зачем сорвал тренировку нашей фигуристки //

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