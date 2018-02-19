Хореограф Загитовой - о срыве тренировки: "Идет холодная война. Это провокация ВАДА"

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал "СЭ" сегодняшний срыв тренировки нашей сборной из-за требования допинг-офицера ВАДА сдать пробы.

– Идет холодная война. Была она и во времена Хрущева, и сейчас идет, – сказал Железняков. – Ни для кого не секрет, что за океаном сидят враги, которые бьют по всем фронтам: начиная с экономики и заканчивая спортом. Для того чтобы дискредитировать нашу страну и чтобы в лице мирового сообщества Россия стала изгоем. Заканчивается это все на спортсменах. Проводятся провокации. Все отлично понимают, что Медведева и Загитова – топовые спортсменки, которые завоюют олимпийское золото и серебро. Эти провокации со срывом тренировки делаются для того, чтобы выбить девочек из колеи. Организована психологическая атака, чтобы они ушли в себя, расстроились и допустили ошибки, не увидев медали.

Время тренировки – полтора-два часа. Есть целые сутки, чтобы взять допинг-пробы. Но они идут и делают это специально, намеренно через пять минут после начала занятий. Это самая настоящая провокация от ВАДА по указке свыше! За такие вещи нужно подавать в суды. Почему нет сотен исков от всех наших спортсменов, которые были унижены и оскорблены действиями ВАДА? Я не понимаю! Они должны подаваться, ВАДА за свою действия должно быть наказано! (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, что Загитова по требованию допинг-офицеров ВАДА была вынуждена покинуть официальную тренировку на Играх в Пхенчхане. Как стало известно "СЭ", контролеры явились к 15-летней спортсменке перед занятием взяли у нее пробу крови. После этого от Загитовой потребовали, чтобы она сдала мочу.

"Срыв тренировки – провокация, но нашим девочкам это не помешает".

Мнение первого тренера Загитовой // Все о фигурном катании на Олимпиаде – здесь