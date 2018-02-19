Хореограф Загитовой - о срыве тренировки: "Идет холодная война. Это провокация ВАДА"

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал "СЭ" сегодняшний срыв тренировки нашей сборной из-за требования допинг-офицера ВАДА сдать пробы.
– Идет холодная война. Была она и во времена Хрущева, и сейчас идет, – сказал Железняков. – Ни для кого не секрет, что за океаном сидят враги, которые бьют по всем фронтам: начиная с экономики и заканчивая спортом. Для того чтобы дискредитировать нашу страну и чтобы в лице мирового сообщества Россия стала изгоем. Заканчивается это все на спортсменах. Проводятся провокации. Все отлично понимают, что Медведева и Загитова – топовые спортсменки, которые завоюют олимпийское золото и серебро. Эти провокации со срывом тренировки делаются для того, чтобы выбить девочек из колеи. Организована психологическая атака, чтобы они ушли в себя, расстроились и допустили ошибки, не увидев медали.
Время тренировки – полтора-два часа. Есть целые сутки, чтобы взять допинг-пробы. Но они идут и делают это специально, намеренно через пять минут после начала занятий. Это самая настоящая провокация от ВАДА по указке свыше! За такие вещи нужно подавать в суды. Почему нет сотен исков от всех наших спортсменов, которые были унижены и оскорблены действиями ВАДА? Я не понимаю! Они должны подаваться, ВАДА за свою действия должно быть наказано! (Игорь НОВИКОВ)
Напомним, что Загитова по требованию допинг-офицеров ВАДА была вынуждена покинуть официальную тренировку на Играх в Пхенчхане. Как стало известно "СЭ", контролеры явились к 15-летней спортсменке перед занятием взяли у нее пробу крови. После этого от Загитовой потребовали, чтобы она сдала мочу.
"Срыв тренировки – провокация, но нашим девочкам это не помешает".
Мнение первого тренера Загитовой // Все о фигурном катании на Олимпиаде – здесь
Kharyok1
Во-первых, офицеры ВАДА не ходят брать анализы ночью. До 7 утра не имеют права. Во-вторых, спортсмены в период подготовки и соревнований - чрезвычайно занятые люди. День расписан поминутно. Невозможно выбрать время для сдачи анализов, чтобы не помешать тому или иному действу - то ли тренировке, то ли отдыху, то ли разминке, то ли сну. В-третьих, подоспели уточнения. Из которых выходит, что к офицерам ВАДА не может быть ни малейших претензий. "Становятся известны новые подробности инцидента, из-за которого была сорвана тренировка чемпионки России по фигурному катанию и претендентки на победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алины Загитовой. Допинг-офицеры пришли к Загитовой еще в районе 13.00 по местному времени. Притом, что тренировка у фигуристки была запланирована только на вечер. Офицеры взяли у нашей спортсменки кровь и предложили ей сдать пробу мочи. У Алины долгое время не получалось этого сделать. Чтобы поскорее сдать пробу, она выпила большое количество воды, но все равно не успела сдать анализ до начала тренировки. Когда пришло время, Загитова вышла на лед, но кататься не смогла. Проба в итоге была сдана, но фигуристка потратила столько сил и эмоций, что продолжать занятие уже не было смысла. При этом допинг-офицеры не настаивали на завершении тренировки и были готовы ждать спортсменку столько, сколько потребуется. (Наталья МАРЬЯНЧИК)"
17:42 19 февраля
КоньМорозаНеБоится
Алексей Федоров,конечно знают,такие как ты с удовольствием Родину продадут за возможность жить в Баварии))) Главное чтоб не было всем пофиг как в 1917 в феврале когда такие как ты развалилвали страну,а остальным было пофиг. Хорошо большевики спасли от полного распада
16:42 19 февраля
Алексей Федоров
Как ветка сразу развеселилась) Вроде ничего нового и не сказал, все все знают, но скрепы напряглись у многих)
16:26 19 февраля
ilgys
Создать себе врагов (и мнимых и настоящих) - отличительная черта россиян.
16:15 19 февраля