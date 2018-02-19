Удар по Загитовой. Кто, как и зачем сорвал тренировку нашей фигуристки

Звезда женской сборной России Алина Загитова сегодня не смогла провести официальную тренировку на Олимпиаде в Пхенчхане из-за действий офицеров допинг-контроля.

Как стало известно "СЭ", контролеры явились к нашей 15-летней спортсменке в 14.30 и взяли у нее пробу крови. После этого от Загитовой потребовали, чтобы она сдала мочу. Для этого Алине пришлось выпить много воды.

Большое количество жидкости в организме фигуристки оказалось несовместимо с полноценной тренировкой и отработкой прыжков. Загитова вышла на лед, но тут же поняла, что не может кататься в таком состоянии, и отказалась от возможности в последний раз отточить элементы своего выступления перед короткой программой, которую одиночницы покажут 21 февраля рано утром по московскому времени.

Сегодня на утренней тренировке Загитова и другая наша звезда Евгения Медведева откатали произвольную программу, а вечером планировали сосредоточиться на короткой. Однако в итоге позаниматься вечером удалось только Медведевой, а Загитовой помешали допинг-офицеры. После срыва тренировки Алина и ее тренер покинули каток, отказавшись от каких-либо комментариев. (Дмитрий СИМОНОВ)​

Загитовой сорвали тренировку. Дичь дня //

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