15:45 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Удар по Загитовой. Кто, как и зачем сорвал тренировку нашей фигуристки

Февраль. Пхенчхан. Алина ЗАГИТОВА. Фото REUTERS
Февраль. Пхенчхан. Алина ЗАГИТОВА. Фото REUTERS
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Звезда женской сборной России Алина Загитова сегодня не смогла провести официальную тренировку на Олимпиаде в Пхенчхане из-за действий офицеров допинг-контроля.

 
Онлайн понедельника на Играх-2018.19 февраля на Олимпиаде. Live

Как стало известно "СЭ", контролеры явились к нашей 15-летней спортсменке в 14.30 и взяли у нее пробу крови. После этого от Загитовой потребовали, чтобы она сдала мочу. Для этого Алине пришлось выпить много воды.

Большое количество жидкости в организме фигуристки оказалось несовместимо с полноценной тренировкой и отработкой прыжков. Загитова вышла на лед, но тут же поняла, что не может кататься в таком состоянии, и отказалась от возможности в последний раз отточить элементы своего выступления перед короткой программой, которую одиночницы покажут 21 февраля рано утром по московскому времени.

Сегодня на утренней тренировке Загитова и другая наша звезда Евгения Медведева откатали произвольную программу, а вечером планировали сосредоточиться на короткой. Однако в итоге позаниматься вечером удалось только Медведевой, а Загитовой помешали допинг-офицеры. После срыва тренировки Алина и ее тренер покинули каток, отказавшись от каких-либо комментариев. (Дмитрий СИМОНОВ)​

Загитовой сорвали тренировку. Дичь дня // 
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КОММЕНТАРИИ (25)
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dv2205

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган боится за своё тёплое местечко, на спортсменов ему наплевать! Надо избавляться от таких деятелей и как можно скорей!

19:13 19 февраля

andy333

Появилоась новая статейка на СЭ, судя по ней было все цивилизованно ...

18:05 19 февраля

serzheo

Препод____ Что там, со студентами беда? Или жена не дает?

17:06 19 февраля

Препод

serzheo Получил достойный ответ - да я проснулся и прочитал твою фигню ! Следи за речью -понял !

17:05 19 февраля

PitersS

Тренировка в 7 вечера-допинг пришли брать в 2-30.. И где помеха? А если девушка не может сделать то, что любой человек делает не раз в день, то, видимо, и ей надо брать справку у врачей, как это делают астматики-может ей пропишут то, что улучшит ее спортивные возможности. Ситуация пикантная и не хочется мусолить тему, но наши не постесняются коснуться и ее ради поиска международных заговоров.

17:01 19 февраля

serzheo

Препод____ Ты последние пару месяцев спал что ли?

16:55 19 февраля

Препод

serzheo Да ты просто сегодня питерский опъянел и не контролируешь свою речь !

16:52 19 февраля

alur66

Сами виноваты что поперлись туда. Да вроде нас там и нет как бы.

16:49 19 февраля

serzheo

Таких овец продажных вся ленинградка стоит, только о них не знает никто. А об этой.... теперь весь Мир знает и будет ассоциировать её с Россию. Что чрезвычайно мерзко и противно.

16:46 19 февраля

serzheo

А чего вам обоим двоим непонятно? Поперлась кура ради призовых на ОИ пусть снимает стринги. Что-то неясно?...

16:43 19 февраля

Препод

serzheo Еще раз поясни про белые штаны что ты имел в виду ! Очень жду ответа !

16:26 19 февраля

Препод

serzheo Следи за речью -поясничто ты имел в виду !

16:22 19 февраля

Dr. XuMuK

serzheo, кто в "мужскую игру" ввязался-то? Загитова? За такое вообще-то канделябром по голове положено...

16:15 19 февраля

muxaizsochi

---------пришлось выпить много воды------------- А ничего ей не подмешали туда случайно?

16:14 19 февраля

rusfed 2.0

Жуков на закрытие приедет - все проблемы разрулит

16:13 19 февраля

Семен Семенович

Papa Dolphin Семен Семенович ALEXEY959595 "... а Загитовой помешали допинг-офицеры..."...А как же офицерская честь???----------------------- Какие офицеры, такая и честь. Справились с ребенком.... Молодцы!!! -----------------------------------------------------------Не ребенок, а профессиональный спортсмен------------- Этому профессиональному спортсмену всего-то 16 лет.

16:07 19 февраля

serzheo

Штаны белые снимай, Загитова. Ввязалась в мужскую игру - получай по щам.

16:03 19 февраля

Препод

Они не помешают Загитовой выступить хорошо !

16:02 19 февраля

Papa Dolphin

Семен Семенович ALEXEY959595 "... а Загитовой помешали допинг-офицеры..."...А как же офицерская честь???----------------------- Какие офицеры, такая и честь. Справились с ребенком.... Молодцы!!! -----------------------------------------------------------Не ребенок, а профессиональный спортсмен

16:01 19 февраля

gydravlic

OAR!!!

15:58 19 февраля

Семен Семенович

ALEXEY959595 "... а Загитовой помешали допинг-офицеры..."...А как же офицерская честь???----------------------- Какие офицеры, такая и честь. Справились с ребенком.... Молодцы!!!

15:57 19 февраля

Сутра Бодуныч

Нет,не офицеры виноваты.Какого черта вы перлись на Олимпиаду,зная что к вам как к собакам там будут относиться?)))Теперь проглатывайте.

15:55 19 февраля

Papa Dolphin

Мировой Заговор! Козлы! Во всем виноват Родченков. Ко-ко-ко!

15:52 19 февраля

ALEXEY959595

"... а Загитовой помешали допинг-офицеры..."...А как же офицерская честь???

15:51 19 февраля

oleg.bob

Полный сволочизм!

15:49 19 февраля

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