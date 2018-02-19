Удар по Загитовой. Кто, как и зачем сорвал тренировку нашей фигуристки

Звезда женской сборной России Алина Загитова сегодня не смогла провести официальную тренировку на Олимпиаде в Пхенчхане из-за действий офицеров допинг-контроля.
Как стало известно "СЭ", контролеры явились к нашей 15-летней спортсменке в 14.30 и взяли у нее пробу крови. После этого от Загитовой потребовали, чтобы она сдала мочу. Для этого Алине пришлось выпить много воды.
Большое количество жидкости в организме фигуристки оказалось несовместимо с полноценной тренировкой и отработкой прыжков. Загитова вышла на лед, но тут же поняла, что не может кататься в таком состоянии, и отказалась от возможности в последний раз отточить элементы своего выступления перед короткой программой, которую одиночницы покажут 21 февраля рано утром по московскому времени.
Сегодня на утренней тренировке Загитова и другая наша звезда Евгения Медведева откатали произвольную программу, а вечером планировали сосредоточиться на короткой. Однако в итоге позаниматься вечером удалось только Медведевой, а Загитовой помешали допинг-офицеры. После срыва тренировки Алина и ее тренер покинули каток, отказавшись от каких-либо комментариев. (Дмитрий СИМОНОВ)
Загитовой сорвали тренировку. Дичь дня //
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dv2205
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган боится за своё тёплое местечко, на спортсменов ему наплевать! Надо избавляться от таких деятелей и как можно скорей!
19:13 19 февраля
andy333
Появилоась новая статейка на СЭ, судя по ней было все цивилизованно ...
18:05 19 февраля
serzheo
Препод____ Что там, со студентами беда? Или жена не дает?
17:06 19 февраля
Препод
serzheo Получил достойный ответ - да я проснулся и прочитал твою фигню ! Следи за речью -понял !
17:05 19 февраля
PitersS
Тренировка в 7 вечера-допинг пришли брать в 2-30.. И где помеха? А если девушка не может сделать то, что любой человек делает не раз в день, то, видимо, и ей надо брать справку у врачей, как это делают астматики-может ей пропишут то, что улучшит ее спортивные возможности. Ситуация пикантная и не хочется мусолить тему, но наши не постесняются коснуться и ее ради поиска международных заговоров.
17:01 19 февраля
serzheo
Препод____ Ты последние пару месяцев спал что ли?
16:55 19 февраля
Препод
serzheo Да ты просто сегодня питерский опъянел и не контролируешь свою речь !
16:52 19 февраля
alur66
Сами виноваты что поперлись туда. Да вроде нас там и нет как бы.
16:49 19 февраля
serzheo
Таких овец продажных вся ленинградка стоит, только о них не знает никто. А об этой.... теперь весь Мир знает и будет ассоциировать её с Россию. Что чрезвычайно мерзко и противно.
16:46 19 февраля
serzheo
А чего вам обоим двоим непонятно? Поперлась кура ради призовых на ОИ пусть снимает стринги. Что-то неясно?...
16:43 19 февраля
Препод
serzheo Еще раз поясни про белые штаны что ты имел в виду ! Очень жду ответа !
16:26 19 февраля
Препод
serzheo Следи за речью -поясничто ты имел в виду !
16:22 19 февраля
Dr. XuMuK
serzheo, кто в "мужскую игру" ввязался-то? Загитова? За такое вообще-то канделябром по голове положено...
16:15 19 февраля
muxaizsochi
---------пришлось выпить много воды------------- А ничего ей не подмешали туда случайно?
16:14 19 февраля
rusfed 2.0
Жуков на закрытие приедет - все проблемы разрулит
16:13 19 февраля
Семен Семенович
Papa Dolphin Семен Семенович ALEXEY959595 "... а Загитовой помешали допинг-офицеры..."...А как же офицерская честь???----------------------- Какие офицеры, такая и честь. Справились с ребенком.... Молодцы!!! -----------------------------------------------------------Не ребенок, а профессиональный спортсмен------------- Этому профессиональному спортсмену всего-то 16 лет.
16:07 19 февраля
serzheo
Штаны белые снимай, Загитова. Ввязалась в мужскую игру - получай по щам.
16:03 19 февраля
Препод
Они не помешают Загитовой выступить хорошо !
16:02 19 февраля
Papa Dolphin
Семен Семенович ALEXEY959595 "... а Загитовой помешали допинг-офицеры..."...А как же офицерская честь???----------------------- Какие офицеры, такая и честь. Справились с ребенком.... Молодцы!!! -----------------------------------------------------------Не ребенок, а профессиональный спортсмен
16:01 19 февраля
gydravlic
OAR!!!
15:58 19 февраля
Семен Семенович
ALEXEY959595 "... а Загитовой помешали допинг-офицеры..."...А как же офицерская честь???----------------------- Какие офицеры, такая и честь. Справились с ребенком.... Молодцы!!!
15:57 19 февраля
Сутра Бодуныч
Нет,не офицеры виноваты.Какого черта вы перлись на Олимпиаду,зная что к вам как к собакам там будут относиться?)))Теперь проглатывайте.
15:55 19 февраля
Papa Dolphin
Мировой Заговор! Козлы! Во всем виноват Родченков. Ко-ко-ко!
15:52 19 февраля
ALEXEY959595
"... а Загитовой помешали допинг-офицеры..."...А как же офицерская честь???
15:51 19 февраля
oleg.bob
Полный сволочизм!
15:49 19 февраля