Мария Бутырская: "Когда ВАДА срывает тренировки нашим фигуристкам – это хамство!"

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала "СЭ" сегодняшний срыв тренировки Алины Загитовой из-за требований допинг-офицеров сдать пробы. Она отметила, что подобные случаи являются хамством по отношению к нашим спортсменам.

– Ведь можно было дождаться окончания тренировки! Они же быстро проходят, и после них взять девчонок за руку и отвести на допинг-контроль, – возмущается Бутырская. – Вот что произошло бы, если девочки докатали тренировку? Я не могу понять! Они просто срывают занятия нашим девочкам, ведь лед официально дается один раз в день. И девочки остались без тренировки – это хамство по отношению к нашим спортсменам! Этих допинг-проб, наверняка, очень много брали в этом году. Поэтому очень удивительно, что происходят какие-то показательные акции!

– Это может выбить из колеи? Настрой на соревнования не собьется?

– Самое нехорошее – что оставили без тренировки, лишили их занятий на целый день. У них же были свои планы подготовки, и их сорвали. Я очень надеюсь, что на настроение случившееся на повлияет. Девчонки будут еще злее и внимательнее, будем надеяться, что они будут разыгрывать первое и второе места на Олимпиаде. Наши девочки очень сильные! (Игорь НОВИКОВ)

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