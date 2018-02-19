"Ну какая это провокация? Сдавать допинг-тест – обязанность Загитовой". Позиция национальной федерации

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал "СЭ" о том, как сегодня была сорвана тренировка Алины Загитовой.
– Загитова действительно оттренировались всего пять минут. Забрали ее на сдачу допинг-тестов еще днем, – рассказал Коган. – Сначала у нее брали кровь, а потом мочу. Сдавалась все это в течение четырех часов, потому что она не хотела в туалет. Для этого нужно было пить много воды. Когда нужно было идти на тренировку, Алина сдала всего часть объема, который был необходим. Для сдачи полного объема допинг-теста нужно определенное количество биоматериала. Ей пришлось пить воду. Когда она пришла на тренировку, то смогла откататься лишь пять минут, потому что потом нужно было идти к офицерам и сдавать тест дальше. После того, как он выпила пару литров воды, кататься было уже невозможно. С допинг-тестом она закончила, когда истекло время тренировки.
– Получается, тренировку Загитовой сорвали?
– Естественно, тренировка была сорвана. К сожалению, так случилось. Конечно, фигуристки обязаны сдавать допинг-тесты, но должны делать так, чтобы это не мешало тренировочному и соревновательному процессам.
– Вы не считаете это провокацией, чтобы сбить девчонкам настрой?
– Ну какая это провокация? Сдавать допинг-тест – это ее обязанность спортсменки. Говорить о том, что это какие-то провокации, сейчас неправильно! (Игорь НОВИКОВ)
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dv2205
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган боится за своё тёплое местечко, на спортсменов ему наплевать! Надо избавляться от таких деятелей и как можно скорей!
21:41 19 февраля
Mao11
Уволить за такие высказывания немедленно!!!
19:35 19 февраля
Dymanomashina
Таки Коган))
19:23 19 февраля
Kharyok1
нашелся один вменяемый. И тот - Коган. )))))
18:55 19 февраля
ozozolio
Люди на заграничных языках читать не обучены-а так то там одно вранье-вся правда здесь
18:54 19 февраля
Весёлый©
Логично.
18:48 19 февраля
Санитар леса
Уже просто противно читать эту всю истерию. Почитайте зарубежную прессу и спортсменов - их также выдергивают на несколько часов в неудобное время на сдачу допинг-тестов. Вне зависимости от национальной принадлежности. Честно говоря, хуже наших журналистов и прочих шелупони нет никого, чемпионы только по нытью и провокациям.
18:36 19 февраля
kac35
Не могла сходить в туалет? Был бы Мутко рядом он бы любой нужный объём сдал.
18:23 19 февраля
Kostromich
тупая овца, идущая домой == Так-то тренировки спортсмены не сами себе выдумывают, а их планируют организаторы - т.е. формально МОК (федерации, проводящие соревнования, на ОИ всё же далеко не самостоятельны). вад-овцы (смотри-ка - тоже овцы) должны полностью согласовывать свои действия с мокОМ (ошибся - в первый раз написал их заглавными, но мок-овцы этого не заслуживают) и федерациями по видам иначе нарушается принцип равноправия. Но ведь мы же все знаем что вадОВЦЫ и мокОВЦЫ отрабатывают заказ.
18:18 19 февраля
Papa Dolphin
Разумный вывод
18:14 19 февраля
Serenky25
А в водичку мельдоний подмешали тем временем.
18:14 19 февраля
andy333
Надо было сразу воду выпить да и все. Успела бы на тренировку.
18:07 19 февраля
ОАРовцы -- гоу хоум
У допинг--офицеров множество тестируемых!!!!! И сидеть возле одной и ждать, когда они, видите ли, соизволит ""сходить по маленькому"" -- не обязан!!! Даже в Федерации ЭТО понимают... Только представители ""третьей древнейшей"", как обычно, заговор и провокацию увидели...
18:05 19 февраля
Последний Легион
а после тренировки сдать анализы нельзя?
17:55 19 февраля
titan2313
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган боится за своё тёплое местечко, на спортсменов ему наплевать! Надо избавляться от таких деятелей и как можно скорей!
17:53 19 февраля
Пятко Ш.-Задэ
конечно провокация!! несознательную девочку напоили водой! КАРАУУУЛ
17:49 19 февраля