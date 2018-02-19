"Ну какая это провокация? Сдавать допинг-тест – обязанность Загитовой". Позиция национальной федерации

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал "СЭ" о том, как сегодня была сорвана тренировка Алины Загитовой.

– Загитова действительно оттренировались всего пять минут. Забрали ее на сдачу допинг-тестов еще днем, – рассказал Коган. – Сначала у нее брали кровь, а потом мочу. Сдавалась все это в течение четырех часов, потому что она не хотела в туалет. Для этого нужно было пить много воды. Когда нужно было идти на тренировку, Алина сдала всего часть объема, который был необходим. Для сдачи полного объема допинг-теста нужно определенное количество биоматериала. Ей пришлось пить воду. Когда она пришла на тренировку, то смогла откататься лишь пять минут, потому что потом нужно было идти к офицерам и сдавать тест дальше. После того, как он выпила пару литров воды, кататься было уже невозможно. С допинг-тестом она закончила, когда истекло время тренировки.

– Получается, тренировку Загитовой сорвали?

– Естественно, тренировка была сорвана. К сожалению, так случилось. Конечно, фигуристки обязаны сдавать допинг-тесты, но должны делать так, чтобы это не мешало тренировочному и соревновательному процессам.

– Вы не считаете это провокацией, чтобы сбить девчонкам настрой?

– Ну какая это провокация? Сдавать допинг-тест – это ее обязанность спортсменки. Говорить о том, что это какие-то провокации, сейчас неправильно! (Игорь НОВИКОВ)​

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