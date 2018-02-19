17:36 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

"Ну какая это провокация? Сдавать допинг-тест – обязанность Загитовой". Позиция национальной федерации

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал "СЭ" о том, как сегодня была сорвана тренировка Алины Загитовой.

 
Февраль. Пхенчхан. Алина ЗАГИТОВА.Загитовой сорвали тренировку. Дичь дня

Загитова действительно оттренировались всего пять минут. Забрали ее на сдачу допинг-тестов еще днем, – рассказал Коган. – Сначала у нее брали кровь, а потом мочу. Сдавалась все это в течение четырех часов, потому что она не хотела в туалет. Для этого нужно было пить много воды. Когда нужно было идти на тренировку, Алина сдала всего часть объема, который был необходим. Для сдачи полного объема допинг-теста нужно определенное количество биоматериала. Ей пришлось пить воду. Когда она пришла на тренировку, то смогла откататься лишь пять минут, потому что потом нужно было идти к офицерам и сдавать тест дальше. После того, как он выпила пару литров воды, кататься было уже невозможно. С допинг-тестом она закончила, когда истекло время тренировки.

– Получается, тренировку Загитовой сорвали?

– Естественно, тренировка была сорвана. К сожалению, так случилось. Конечно, фигуристки обязаны сдавать допинг-тесты, но должны делать так, чтобы это не мешало тренировочному и соревновательному процессам.

– Вы не считаете это провокацией, чтобы сбить девчонкам настрой?

– Ну какая это провокация? Сдавать допинг-тест – это ее обязанность спортсменки. Говорить о том, что это какие-то провокации, сейчас неправильно! (Игорь НОВИКОВ)​

Удар по Загитовой. Кто, как и зачем сорвал тренировку нашей фигуристки // 
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Загитовой сорвали тренировку. Дичь дня // Все о фигурном катании на Олимпиаде - здесь

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КОММЕНТАРИИ (16)
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dv2205

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган боится за своё тёплое местечко, на спортсменов ему наплевать! Надо избавляться от таких деятелей и как можно скорей!

21:41 19 февраля

Mao11

Уволить за такие высказывания немедленно!!!

19:35 19 февраля

Dymanomashina

Таки Коган))

19:23 19 февраля

Kharyok1

нашелся один вменяемый. И тот - Коган. )))))

18:55 19 февраля

ozozolio

Люди на заграничных языках читать не обучены-а так то там одно вранье-вся правда здесь

18:54 19 февраля

Весёлый©

Логично.

18:48 19 февраля

Санитар леса

Уже просто противно читать эту всю истерию. Почитайте зарубежную прессу и спортсменов - их также выдергивают на несколько часов в неудобное время на сдачу допинг-тестов. Вне зависимости от национальной принадлежности. Честно говоря, хуже наших журналистов и прочих шелупони нет никого, чемпионы только по нытью и провокациям.

18:36 19 февраля

kac35

Не могла сходить в туалет? Был бы Мутко рядом он бы любой нужный объём сдал.

18:23 19 февраля

Kostromich

тупая овца, идущая домой == Так-то тренировки спортсмены не сами себе выдумывают, а их планируют организаторы - т.е. формально МОК (федерации, проводящие соревнования, на ОИ всё же далеко не самостоятельны). вад-овцы (смотри-ка - тоже овцы) должны полностью согласовывать свои действия с мокОМ (ошибся - в первый раз написал их заглавными, но мок-овцы этого не заслуживают) и федерациями по видам иначе нарушается принцип равноправия. Но ведь мы же все знаем что вадОВЦЫ и мокОВЦЫ отрабатывают заказ.

18:18 19 февраля

Papa Dolphin

Разумный вывод

18:14 19 февраля

Serenky25

А в водичку мельдоний подмешали тем временем.

18:14 19 февраля

andy333

Надо было сразу воду выпить да и все. Успела бы на тренировку.

18:07 19 февраля

ОАРовцы -- гоу хоум

У допинг--офицеров множество тестируемых!!!!! И сидеть возле одной и ждать, когда они, видите ли, соизволит ""сходить по маленькому"" -- не обязан!!! Даже в Федерации ЭТО понимают... Только представители ""третьей древнейшей"", как обычно, заговор и провокацию увидели...

18:05 19 февраля

Последний Легион

а после тренировки сдать анализы нельзя?

17:55 19 февраля

titan2313

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган боится за своё тёплое местечко, на спортсменов ему наплевать! Надо избавляться от таких деятелей и как можно скорей!

17:53 19 февраля

Пятко Ш.-Задэ

конечно провокация!! несознательную девочку напоили водой! КАРАУУУЛ

17:49 19 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!