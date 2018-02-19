Что на самом деле случилось с Загитовой. Новые подробности

Становятся известны новые подробности инцидента, из-за которого была сорвана тренировка чемпионки России по фигурному катанию и претендентки на победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алины Загитовой.
Допинг-офицеры пришли к Загитовой еще в районе 13.00 по местному времени. Притом, что тренировка у фигуристки была запланирована только на вечер. Офицеры взяли у нашей спортсменки кровь и предложили ей сдать пробу мочи. У Алины долгое время не получалось этого сделать. Чтобы поскорее сдать пробу, она выпила большое количество воды, но все равно не успела сдать анализ до начала тренировки.
Когда пришло время, Загитова вышла на лед, но кататься не смогла. Проба в итоге была сдана, но фигуристка потратила столько сил и эмоций, что продолжать занятие уже не было смысла. При этом допинг-офицеры не настаивали на завершении тренировки и были готовы ждать спортсменку столько, сколько потребуется. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Удар по Загитовой. Кто, как и зачем сорвал тренировку нашей фигуристки //
Загитовой сорвали тренировку. Дичь дня // Все о фигурном катании на Олимпиаде - здесь
GraF_77
Ну и ? Опять все кругом виноваты ? "При этом допинг-офицеры не настаивали на завершении тренировки и были готовы ждать спортсменку столько, сколько потребуется." (с) (Наталья МАРЬЯНЧИК) Не олимпиада , а клоунада с нашей стороны. Либо клоуны от спорт-экспресса, либо от олимпийской делегации. ..."Сорвали", блин тренировку...
21:15 19 февраля
Podvodnik
Неужели наша пресса и руководство сборной не понимают, что любой, поднятый нами скандал, это удар по результату спортсмена. Теперь Загитовой можно даже не мечтать о золоте ОИ. Надо было давно научиться сдавать мочу по команде, а не поднимать скандал.
20:44 19 февраля
armi
ВАДА отрицает присутствие своих офицеров на ОИ в Корее. Вы нас за идиотов держите? А чьи тогда офицеры забрали нашу фигуристку с тренировки? Кто организует вопли всех и всяких организаций-болельщиков по поводу "грязных" русских? На ум приходит строка из басни дедушки Крылова - Ты виноват уж тем, что хочется мне есть! Вот и вся "вина" России и ее спортсменов-ученых-вообще всех граждан страны с ненавистным укладом жизни для США.
20:16 19 февраля
Kharyok1
Мао Вы к доктору давно в последний раз наведывались? Кажется, пора. Пусть укольчик поставит - вам непременно полегчает.
19:48 19 февраля
Mao11
Все, кто пишет про болельщиков которым везде видятся заговоры, мне хочется сказать, когда к вам входит убийца в дом и начинает под разговоры, что это ради вашей пользы резать ваших родных, а сосед будет кричать:- Я вызову полицию, вы так же будете уверять, что он ищет несуществующие заговоры? А может вы сами таким убийцей и являетесь?
19:31 19 февраля
Mao11
Все, кто уверял в пользе поездки на ОИ на концлагерных условиях сейчас могут рукоплескать выдающимся результатам атлетов из России и самым комфортным условиям предоставленным организаторами МОК и ВАДА которые и сейчас делают всё, что-бы никаких золотых медалей не было у этих спортсменов. Дискриминационные, издевательские и совершенно неолимпийские условия. На этой Олимпиаде весь мир хорошо видит для каких стран делается результат, чей допинг поддерживает ВАДА и МОК и на кого нападает за витамины объявив их злобным анаболиком. Это называется нарушением прав человека и против Олимпийских принципов, в наглую допинг употребляющие норвежские лыжники и биатлонисты считаются чистыми спортсменами, а за нашими малолетними фигуристками идёт охота для срыва тренировочного процесса для психологической травмы и нарушении режима и т.д.
19:31 19 февраля
Serenky25
Почему не пиво пила? Оно же мочегонней чем вода? Две балтики 9 и порядок. И потом аксель не аксель, тулуп не тулуп!
18:40 19 февраля
nickkiol
а какой подзаголовок в щепетильной теме!!! НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
18:28 19 февраля
ОАРовцы -- гоу хоум
А нашим представителям "третьей древнейшей" везде и всегда мерещатся заговор и провокация!!!!
18:19 19 февраля
Werdy
Девочке 15 лет... Явно из приличной семьи... Обсуждают мочу, провокации, срыв тренировки злобными врагами. Что у нее в голове происходит от всего этого, жуть просто. :)
18:16 19 февраля
кедрнедр1994
Я не понял ее жидкость силком заставляли пить или она сама по собственному желанию пила много что бы сдать допинг, а потом когда вышла на лед где довольно прохладно ей естественно захотелось опять сдать допинг пробу. Наверно допинг офицеры на годы вперед запаслись анализам.
18:15 19 февраля
matvey2000
в общем, главные враги Зариповой - отечественные журналисты... они ей еще не будут давать покоя по поводу выдуманного ими самими скандала все соревнования...
18:11 19 февраля
andy333
Странно как-то выпить много воды и не получилось аж до вечера...
18:03 19 февраля
Slim Taller
Так а в чём криминал?! Пришли абсолютно законно,задолго до тренировки.Спортсменка не смогла выдавить из себя ничего.Ждали столько,сколько нужно было спортсменке.Или возмущает сам факт проверки?!
17:36 19 февраля
lapp
Всё как в анекдоте :"Скажите, а правда, что Абрамович выиграл в лотерею миллион? Правда, только не Абрамович, а Рабинович, не в лотерею, а в карты, не миллион, а сто рублей и не выиграл, а проиграл"
17:34 19 февраля
alur66
Короче ничего страшного и не случилось-наши корреспонденты как всегда сделали из мухи слона.
17:25 19 февраля