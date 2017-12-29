Дмитрий Свищев: "Если команда Моисеевой поймает драйв, у нее все получится на Олимпиаде"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев поздравил команду Виктории Моисеевой с удачным отбором на Олимпийские игры-2018. Он пожелал спортсменкам удачно выступить в Пхенчхане.

– Я поздравляю молодую, но уже с небольшим опытом команду Моисеевой, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – В двух отборах они уже победили команду Сидоровой, поэтому мне кажется, что у девчонок большое будущее. Я очень рад, что у нас есть как минимум две полноценные команды, которые могут представлять нашу страну на крупных международных соревнованиях. Что касается перспектив на Олимпиаде, то мы говорили Белановым (тренером команды Моисеевой. – Прим. "СЭ"), он серьезно мотивирован, заряжен энергией, как и его девчонки.

Будем надеяться, что у них все получится на Олимпиаде. На сегодняшний день это сильнейшая команда в России. Желаю им удачи на Олимпиаде. Сейчас предстоит большой путь подготовки. Если они будут в той же форме, как и сейчас, когда они поймали драйв, то у них все получится на Олимпийских играх.

Напомним, в мае исполком Федерации керлинга России (ФКР) принял решение без отбора отправить на Олимпиаду команду Сидоровой, однако из-за неудовлетворительных результатов спортсменок в первой половине сезона было решено провести внутренний отбор. По результатам соревнований право поехать на Игры получила команда Моисеевой.