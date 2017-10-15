Жители Тироля выступают против выдвижения Инсбрука в качестве столицы Олимпиады-2026

Правительство австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, на своем официальном сайте сообщило, что большинство жителей региона выступает против проведения в городе Олимпийских и Паралимпийских игр в 2026 году. Данные приводятся согласно результатам экзитпола.

Голосование состоялось 15 октября, одновременно с парламентскими выборами в Австрии. 53,35 процента респондентов в 279 муниципалитетах проголосовали против подачи заявки. Явка на референдум составила 58,43 процента. Общее число проголосовавших составило 313 681 человек. Против высказались 166 594 человека, за - 145 643, еще 1444 голоса были признаны недействительными.

Отметим, что в июне правительство Австрии поддержало заявку Инсбрука, но решило провести референдум о выдвижении города в качестве столицы Олимпиады. Помимо австрийского города, на право принять соревнования претендуют Сьон (Швейцария), Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Инсбрук дважды проводил зимние Олимпийские игры - в 1964 и 1976 годах.