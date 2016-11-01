Владислав Третьяк: "Ясность с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 наступит в декабре"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что ясность по вопросу об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 наступит в декабре этого года. По его словам, сами хоккеисты хотят выступить на Играх в Пхенчхане.

- Знарок говорил, что, мол, НХЛ может не отпустить на Олимпиаду игроков, поэтому нужен проверенный резерв. Неужели могут не отпустить?

- Пока ничего не ясно. Переговоры идут, но ясность наступит где-то в декабре. С пятого по десятое у нас Совет ИИХФ в Швейцарии. Там и комитеты будут – расширенный такой съезд. Там уже картина будет пояснее. Вы же знаете, что энхаэловцы уже ездили в Корею смотреть, где и как все будет происходить. Пока решения нет, потому что нужны еще деньги на страховки, и есть проблемы с МОК. Но к концу года оно появится. На сегодня самый главный плюс – что хоккеисты сами хотят поехать. Это очень важно. И наш резерв, мы об этом в Совете разговариваем, - хоккейные державы должны договариваться со своими звездами. Чтобы они помогали нам склонить НХЛ в сторону участия.

- Самые главные проблемы со страховками? Финны и шведы вроде бы не готовы покрыть расходы.

- Финны и шведы не готовы, да. Проблема в страховках и транспорте. И пока ничего не изменилось.

- Насколько известно, ИИХФ готова дать 10 миллионов долларов на закрытие логистических вопросов, а нужно 20.

- Сейчас вопрос решается, не будем забегать вперед. Думаю, в декабре все будет уже ясно. И сейчас на Совете рабочая группа будет докладывать нам, как идут переговоры с НХЛ.

- Вы лично не думаете, что отказ НХЛ от участия мог бы пойти сборной России на пользу?

- Я считаю, что на Олимпиадах должны играть сильнейшие хоккеисты. А играть хорошо и выигрывать нужно в любой ситуации, кто бы ни приехал. (Игорь ЕРОНКО)