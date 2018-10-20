Российские спортсмены вернулись с юношеской Олимпиады

Спортсмены олимпийской команды России, выступавшие на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе (Аргентина), вернулись на родину. Об этом сообщает "Команда России".
Спортсмены прибыли в Москву, где их встретили родные и друзья, болельщики, а также журналисты. После примерно 18 часов в воздухе с небольшой паузой, самолет с членами российской сборной прибыл в терминал D столичного аэропорта Шереметьево.
На Играх россияне завоевали 59 медалей – 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых. Российская команда выиграла неофициальный медальный зачет.
На юношеской Олимпиаде был разыгран 241 комплект медалей в 36 видах спорта.
Дополнительная информация
https://teamrussia.pro/news/novosti/geroi-buenos-ajresa-pribyli-domoj/
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