Российские спортсмены вернулись с юношеской Олимпиады

Спортсмены олимпийской команды России, выступавшие на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе (Аргентина), вернулись на родину. Об этом сообщает "Команда России".

Спортсмены прибыли в Москву, где их встретили родные и друзья, болельщики, а также журналисты. После примерно 18 часов в воздухе с небольшой паузой, самолет с членами российской сборной прибыл в терминал D столичного аэропорта Шереметьево.

На Играх россияне завоевали 59 медалей – 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых. Российская команда выиграла неофициальный медальный зачет.

На юношеской Олимпиаде был разыгран 241 комплект медалей в 36 видах спорта.