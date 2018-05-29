Поздняков предложил усовершенствовать систему подготовки к Олимпиаде

Кандидат в президенты Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предложил усовершенствовать систему подготовки к Олимпийским играм. По его словам, это требует внесения изменений в приказы Министерства спорта и подписания им соглашения с ОКР.

– Среди главных задач спортивно-организационной деятельности ОКР необходимо выделить повышение эффективности взаимодействия с министерством спорта и общероссийскими спортивными федерациями (ОСФ), – цитирует ТАСС Позднякова. – Мы, наконец, должны добиться, чтобы основным документом, регламентирующим подготовку сборных команд к зимним и летним Играм, стала целевая комплексная программа ОСФ с указанием в ней всех мероприятий, которые ОСФ реализуют самостоятельно и/или за счет средств Минспорта и ОКР. Олимпийский комитет России должен принимать активное участие в разработке таких программ. В связи с этим предлагается усовершенствовать существующую трехуровневую систему управления подготовкой к Олимпийским играм: правительственный оргкомитет – штаб – экспертный совет.

В новых условиях бюро исполкома ОКР должно стать основной площадкой для обсуждения актуальных вопросов деятельности ОСФ и других членов ОКР. Все вышеперечисленное потребует внесения изменений в приказы Министерства спорта и подписания всеобъемлющего соглашения между Минспорта и ОКР. Законодательство РФ позволяет это сделать.

В настоящее время в рамках Олимпийского собрания уже стартовало голосования за кандидатуру нового президента ОКР. Помимо Позднякова, на этот пост претендует четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов​. О новом главе ОКР будет объявлено сегодня, 29 мая, после 16.00.

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