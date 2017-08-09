Киберспорт может войти в программу Олимпиады-2024

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ и сопредседатель заявочного комитета Парижа Тони Эстанге отметил, что киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр-2024. Он добавил, что необходимо взаимодействовать с представителями МОК и этого вида спорта, чтобы понять, почему он так успешен.

– Мы должны рассмотреть этот вопрос, потому что мы не можем просто сказать, что это никак не относится к Олимпиаде, – приводит AP слова Эстанге. – Молодежь заинтересована в киберспорте. Нужно встретиться с ними, попробовать найти точки соприкосновения. Я не хочу сразу говорить "нет". Думаю, интересно взаимодействовать с МОК, с представителями киберспорта, чтобы лучше понять этот процесс и почему он так успешен.

Сейчас Париж еще официально не выбран столицей Олимпиады-2024, его конкурентом является Лос-Анджелес. Выборы должны пройти в сентябре в Лиме. Однако ожидается, что Париж проведет Игры в 2024 году, а Лос-Анджелес – в 2028-м.