Киберспорт может войти в программу Олимпиады-2024

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ и сопредседатель заявочного комитета Парижа Тони Эстанге отметил, что киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр-2024. Он добавил, что необходимо взаимодействовать с представителями МОК и этого вида спорта, чтобы понять, почему он так успешен.
– Мы должны рассмотреть этот вопрос, потому что мы не можем просто сказать, что это никак не относится к Олимпиаде, – приводит AP слова Эстанге. – Молодежь заинтересована в киберспорте. Нужно встретиться с ними, попробовать найти точки соприкосновения. Я не хочу сразу говорить "нет". Думаю, интересно взаимодействовать с МОК, с представителями киберспорта, чтобы лучше понять этот процесс и почему он так успешен.
Сейчас Париж еще официально не выбран столицей Олимпиады-2024, его конкурентом является Лос-Анджелес. Выборы должны пройти в сентябре в Лиме. Однако ожидается, что Париж проведет Игры в 2024 году, а Лос-Анджелес – в 2028-м.
marksan
Aha____ Слово "спорт" появилось гораздо позже слова "атлетика"! Именно атлетизм и лежал в основе всех Олимпиад! Можно и балет назвать олимпийским видом! Можно и вокал сделать олимпийским! Ведь проводятся конкурсы среди скрипачей? А чем они хуже киберигроков?
13:56
marksan
Скоро все олимпиады будут проводиться для спортсменов, чтобы они не выходили даже из дома!
13:50
Markonie
лучше б покер включили, нарды и бильярд.
13:23
Aha
вы путаете понятия. "спорт" и "атлетика". Спорт -организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и/или интеллектуальных способностей. Т.е. деятельность не обязательная физическая. Сторонники киберспорта любят приводить в пример шахматы, но я приведу другой пример. По Вашему мнению "автоспорт"- это спорт или "шоу"? "искусство"? По-моему мнению, если автоспорт -это спорт(гонки, ралли, различные треки), то и компьютерные соревнования- это тоже такой же спорт. Разве в автоспорте напрямую соревнуются люди? Нет, они сревнуются с помощью технически сложного спортивного инвентаря -автомобиля(мотоцикла), так же и с компьютерами -люди соревнуются не напрямую, а с помощью спортивного инвентаря -компьютера. Вы можете удивляться, недоумевать, но от этого популярность киберспорта ничуть не уменьшается, а наоборот, аудитории до 30 лет становится неинтересным "традиционный" спорт, погрязший в скандалах, деньгах, чиновниках, комиссиях, организациях, и пр. Мерзко читать об очередном "кокорине", о том, что он курил, пил, сколько потратил, когда он НИЧЕГО не выиграл. Нравится такой спорт -кушайте сами
12:37
Patisson
Да все нормально развивается: вопрос о исключении борьбы, как олимпийского вида спорта уже практически был решён- пока не получилось; бывшему синхронному плаванию (типа артистическому) готовят очевидно туда же дорогу. Киберспорт- добро пожаловать в олимпийскую семью. Ничего удивительного-приоритеты меняются, тренды навязываются.
12:37
Chrome
Я, может, чего-то не понимаю в сути киберспорта, но на сегодня для меня часть "спорт" и, тем более, "Олимпиада" с компьютером не ассоциируется ну никак. Да, нужен талант, да, нужны тренировки, да, нужна командная работа, да, нужна тактика. Но это ещё не делает нечто, пусть даже популярное, спортом. Балет - это не спорт. Укрощение львов - это не спорт. Домино или покер - в общем-то, тоже не спорт. Чем плохи понятия "игра", "искусство", "шоу" и откуда взялось это патологическое стремление "оспортиться". Когда дело дошло до Олимпиады, это уже превратилось просто в фарс.
12:20
Aha
чтоб потом опять оралди про "допуск на олимпиаду", чинушы решали, кому соревноваться, акому нет, решали, кто достоин, а кто "рожей не вышел"
12:17
Aha
я понимаю, зачем всем руководителям нужен киберспорт на олимпиаде -БАБЛО. но зачем олимпиада нужна киберспорту? Сейчас проходит The International с призовым фондом под 30 млн. долларов -зачем подписываться со всевозможными посредниками(олимпицским комитетом, министерствами спорта, разными допинг-конторами, всевозможными агентствами), когда итак всё у киберспорта прекрасно. Сам развился до таких масштабов, что за ним начали гоняться всякие пенсионеры-чиновники, чтобы урвать свой кусок бабла. Это как Лига бейсбола или НБА -зачем этим лигам Олимпиада, это "олимпиандики" облизываются глядя на контракты этих лиг. "Спортивная" бюрократическая машина хочет отпилить себе очередной кусок
12:15