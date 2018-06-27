Экс-глава комиссии атлетов МОК: "Я подверглась травле после призывов отстранить Россию от Игр-2016"

Бывшая руководительница комиссии атлетов МОК Клаудия Бокель рассказала, что она и председатель комиссии атлетов ВАДА Бекки Скотт подверглись травле после призывов отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2016 из-за допингового скандала.

- Я сидела на встречах МОК и анализировала возможные последствия, - цитирует Inside the Games Бокель. - Если все это доказано, как должны реагировать МОК и ВАДА? У нас не было полных результатов, и мы решили использовать сеть, которую создавали на протяжении многих лет, чтобы спросить у спортсменов и комиссий спортсменов по всему миру: нужно ли отстранять Россию от Олимпиады. Подавляющее большинство было за то, что Россия должна быть отстранена.

В МОК мне сказали, что я не могу спрашивать других спортсменов, как, мол, я могла обсуждать такие вещи, как отстранение России? МОК требовал, чтобы это было мое мнение и, может быть, мнение Бекки: "Вы не можете спрашивать других".

Бекки подверглась травле со стороны члена МОК, которого впоследствии арестовали прямо на Играх в Рио. Меня тоже травили.

Я думала, что сохраню это все себе, но в следующий раз в МОК сказали: "У нас есть письма других атлетов, которые не согласны с вашим мнением, а согласны с мнением МОК. Вероятно, это было совпадение, но большинство из авторов писем были кандидатами в комиссию спортсменов МОК в Рио.

Бокель, вспоминая члена МОК, арестованного во время Олимпиады, вероятно, намекала на ирландца Патрика Хики, который был арестован за спекуляции билетами.