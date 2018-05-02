13:33 | ОЛИМПИАДА

Александр Горшков: "Из сложной ситуации благодаря Жукову мы вышли с высоко поднятой головой"

1

Президент Федерации фигурного катания на коньках России олимпийский чемпион Александр Горшков высоко оценил работу Александра Жукова на посту президента ОКР.

- Про работу Александра Дмитриевича могу сказать только хорошее, - подчеркнул Горшков. – Он возглавлял ОКР, когда мы блестяще выступили в Сочи. Он возглавлял ОКР, когда западные партнеры загнали наш спорт в сложнейшую ситуацию. И я считаю, что из этой ситуации благодаря работе президента ОКР мы вышли пусть не с поднятым флагом, но с высоко поднятой головой. Что касается кандидатур на этот пост, то ничего сказать не могу, кроме того, что ФФККР никого выдвигать не будет. (Андрей ШИТИХИН)

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Щукин

Кукушка хвалит петуха... С гордо поднятой головой, но обосравшись. Никогда столько скандалов не было в фигурном катании, как в последние годы. И сейчас говорить, что "мы блестяще выступили в Сочи", по меньшей мере, глупо...

14:17

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!