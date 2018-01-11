Шихотаров сломал позвоночник на четвертом этапе "Дакара"

Российский пилот Иван Шихотаров получил компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела, сообщает официальная страница его команды Konturterm Racing в социальной сети "ВКонтакте". Автомобиль Шихотарова и Олега Уперенко попал в яму, но смог завершить этап. Сейчас гонщик находится в больнице в Лиме.

"Ваня и Сергей Шихотаровы были доставлены самолетом в Лиму. Сергей как сопровождающий. Как сказали врачи ими будет проведено дополнительное обследование, которое займет два дня. По словам Сергея, врачи были в шоке когда узнали что после получения травмы Ваня продолжил гонку, более того, еще и боролся, успев совершить ряд обгонов. Как правило после получения таких повреждений сразу нажимается кнопка экстренного вызова, ни о каком продолжении борьбы речи не идет.

Далее последует перелет Лима-Париж, где будет совершена пересадка, потом рейс Париж - Санкт-Петербург и только потом в Калининград. Предварительно так. Пока это все новости", - говорится в сообщении команды.

После четырех этапов "Дакара" экипаж Шихотарова шел 27-м в классе внедорожников.

Напомним, что с гонки также был вынужден сняться российский квадроциклист Сергей Карякин, получивший перелом руки. В прошлом году он стал первым российским победителем "Дакара" не в классе грузовиков.