08:06 | АВТО / МОТО — Ралли

Сергей Карякин: "Участники "Дакара" финишировали в 2-3 ночи - это ошибка организаторов"

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Чемпион "Дакара" в классе квадроциклов Сергей Карякин указал на ошибки организаторов ралли. Он стал первым россиянином, сумевшим выиграть многодневку в этом зачете.

- В этом году трассы стали длиннее, и организаторы напутали с таймингом. Они давали слишком мало времени, в результате чего день растягивался. Мы вставали в 4 часа утра и приезжали в 8 часов вечера. И это лидеры гонки, - цитирует ТАСС Карякина. - Те, кто ехал ниже пятого места, приезжали в 2-3 часа ночи, это абсолютно неправильно, и, конечно, в этом есть ошибка организаторов. Есть вопросы к организации, но это большая гонка, всего предусмотреть невозможно.

Победа на "Дакаре" - это большое событие для меня, для моей команды, и, надеюсь, для страны. Когда ты осознаешь, что тебя поддерживают в России, что тебя ждут дома с победой, ты не можешь сдаться. Ты всегда идешь вперед и находишь в себе силы, чтобы показать лучший результат.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941814

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