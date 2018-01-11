Себастьян Леб: "Не знаю, вернусь ли в "Дакар". У меня другие приоритеты"

Девятикратный чемпион мира в ралли Себастьян Леб выразил разочарование тем, что пришлось сняться с "Дакара"-2018. Он принял такое решение из-за травмы штурмана Даниэля Елены в результате аварии.

– Конечно, это неприятно, – цитирует AFP Леба. – Мы не достигли цели. Но работали на первых этапах мы довольно хорошо. Конечно, хотелось продолжить после такого удачного старта. Но это жизнь. Дюны оказались для нас роковыми. Нам было очень сложно с ними справляться. Обидно, потому что это был последний участок такой сложный. Дальше должно было стать проще. В целом ралли-рейд мне не так нравится, как ралли или ралли-кросс. Это совсем другая дисциплина, хотя некоторые этапе приятны. Не знаю, вернусь ли в "Дакар". Продолжу выступать за "Пежо" в ралли-кроссе. Но "Пежо" прекратит выступления в "Дакаре" после этого сезона. Так что не знаю, как все сложится в будущем. Пока у меня другие приоритеты.