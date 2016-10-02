Организаторы ралли под Омском окажут помощь погибшему судье

Организаторы "Ралли Сибирь", проходящего под Омском, окажут финансовую помощь погибшему судье, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что по ходу гонки столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел за пределы трассы и сбил вышку с судьями.

– Обязательно окажем всю необходимую финансовую помощь. У нас спортивное сообщество уже сформировало фонд, потому что мы одна большая семья – пилоты и судьи, – подчеркнул один из организаторов ралли Евгений Харченко. – Мы полностью будем поддерживать и помогать. Это такой вид спорта, опасный и рисковый, поэтому все понимают то, что произошло.

Это был несчастный случай, произошло неудачное стечение обстоятельств: два пилота боролись на дистанции, и один настолько сильно подлетел, что попал в судейский пост. Судейские посты все стационарные, одни из лучших, сделаны все по стандартам. Сейчас у нас еще идут разбирательства.