15:17 | АВТО / МОТО — Ралли

На ралли под Омском погиб судья, в вышку которого врезался автомобиль

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Трагедия произошла во время кольцевых гонок "Ралли Сибирь" в поселке Амурский неподалеку от Омска. Как сообщает ТАСС, во время заезда столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел за пределы трассы и сбил вышку с судьями. В результате инцидента судья погиб, а его помощница доставлена в больницу.

"Сегодня около 14:30 в дежурную часть УМВД Омска поступило сообщение, что во время автокросса произошло столкновение автомобилей, в результате которого один из них влетел в вышку, где находился судья со стажером, – сообщили в пресс-службе УМВД Омска. – Судья – мужчина 1961 года рождения скончался, стажер – женщина 1982 года рождения госпитализирована".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3671801

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