Каргинов - победитель российской части "Шелкового пути" в зачете грузовиков

Экипаж российского гонщика "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова стал победителем российской части ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

В заключительном, седьмом, этапе ралли Каргинов занял третье место. Победу одержал экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева. Вторым к финишу пришел еще один экипаж российской команды Дмитрия Сотникова.



Каргинов выиграл общий зачет со временем 25 часов 26 минут 12 секунд. Второе и третье места в зачете грузовиков также достались российским гонщикам "КАМАЗ-мастер" Айрату Мардееву (отставание – 18 минут 2 секунды) и Антону Шибалову (+1 час 3 минуты 29 секунд) соответственно.